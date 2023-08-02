Türkiye'de Temmuz ayının en çok satan otomobilleri belli oldu

Yayınlanma: 02.08.2023 - 16:12

Güncelleme: 02.08.2023 - 16:13

Geçtiğimiz Temmuz ayının otomobil pazarı verileri açıklandı.

Türkiye Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de otomobil satışları geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 109 oranında arttı.

10 yıllık verilerde ise Temmuz ayındaki satışların yüzde 79,5 oranında arttığı görüldü.

Temmuz ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markası 11 bin 615 adet ile Fiat oldu.

Listenin tam hali ise şöyle:

MARKA ADET 1 Fiat 11 bin 615 2 Volkswagen 10 bin 500 3 Peugeot 6 bin 659 4 Opel 6 bin 256 5 Dacia 6 bin 235 6 Renault 5 bin 186 7 Chery 5 bin 30 8 Hyundai 4 bin 516 9 Citroen 3 bin 207 10 Toyota 3 bin 157

Temmuz ayının en çok satan otomobil modelleri ve adetleri ise şöyle: