Türkiye’de sigortasız otomobil sayısı 6 ayda yüzde 20 arttı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:07

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:07

Türkiye genelinde trafik verilerine göre 27 milyon 525 bin araç trafiğe çıkmış durumda. Bu araçlardan 5 milyon 626 bin tanesinin sigortası ise yaptırılmamış olarak görünmekte. Uzmanlar, bu araçların tek tek denetlenmesinin zor olduğunu ve denetlemenin elektronik ortamlarda yapılması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar, otoparka çekilen araçların sahipleri tarafından otoparktan çıkarılmadığını ve bu araçların trafikte gözüktüğünü bu sebeple sigortasız araç sayısına etki ettiklerini aktarıyor. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, eldeki verileri kurumların eşleştirdiği durumda elektronik ortamda sigortasız araçların ortaya çıkabileceğini ve bunlara cezai işlem uygulanabileceğini ifade etti.

SİGORTASIZ ARAÇ ORANSAL OLARAK EN FAZLA AĞRI’DA

2023 yılı verilerine göre sigortasız araç oransal olarak en yüksek il Ağrı olarak görünmekte. Verilere göre, Ağrı’da sigortasız araç yüzde 14,31 seviyesiyle en yüksek seviyede. Ağrıyı sırasıyla, 13,66 ile Hakkari, 12,42 ile Şanlıurfa, 13,08 seviyesiyle Kilis, 10,98 oranlarıyla Van takip etmekte.

MOTOSİKLET VE TRAKTÖRLER SİGORTASIZ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

2023 yılı sigortasız araçlar verilerine bakıldığında motosiklet ve yük motosikletlerinin sigortasızlık oranı yüzde 65,61 olarak en fazla orana sahip. Yüzde 41,58 traktörler bu oranı ikinci sırada takip etmekte. En düşük sigortasız araç ise otomobil. Sigortasız otomobil oranı ülke genelinde 6,13 olarak verilere yansıtıyor.

DEPREM BÖLGELERINDE SIGORTASIZ ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

2022 yılı ve 2023 yılı verileri karşılaştırıldığında 6 Şubatta meydana gelen depremden etkilenen illerde 2022 yılına göre sigortasız araç sayılarında artış olduğu görülüyor. Adıyaman’da 2022 yılında yüzde 3,35 olan sigortasız araç sayısı, 2023 yılında 6,79 olarak yükselmiş durumda. Hatay’da ise 2022 yılında 4,41 olan oran 2023 yılında 7,64 olarak yükseldiği dikkat çekiyor.

“SİGORTASIZLIK ORANININ GERİLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Otomobillerde son 6 ayda yüzde 5.09 olan sigortasızlık oranı yüzde 6,13 civarına çıktığını görüyoruz. Bu önemli bir konu, otomobillerde niçin bu oran artıyor? Baktığımız zaman deprem bölgesinde özellikle hem depremin etkisi hem de henüz işlemleri tanımlanmamış, tescilden düşülmemiş araçların ortaya çıkardığı problemler var. Hem de, deprem bölgelerimizdeki ekonomik şartların ortaya koyduğu bir sigortasızlık oranında artma görüyoruz. Bu özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde daha fazla. Ekonomik olarak baktığımızda ekonomik refahı daha alt seviyelerde olan illerimizde sigortasızlık oranının gerilediğini görüyoruz.” Dedi.



