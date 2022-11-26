Türkiye'de toplam kart sayısı 332.3 milyon adede ulaştı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Ekim 2022’de kartlarla yapılan ödemeler 2021’in aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 377.4 milyar TL oldu.

BKM verilerine göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye’de 96.8 milyon adet kredi kartı, 166.7 milyon adet banka kartı ve 68.8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Ekim 2021’e göre kredi kartı adedinde yüzde 17’lik, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 26’lık artış kaydedildi. Toplam kart sayısı da 332.3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile geçen ay yapılan toplam ödeme tutarı 377.4 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 298 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 72.5 milyar TL’sinde banka kartları, 6.9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

8.9 MİLYONA YÜKSELDİ

Kredi kartı ile ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 123, banka kartı ile ödemelerde yüzde 158 oldu. Ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 118 olarak gerçekleşti.

İşyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ekim ayı itibarıyla 8.9 milyona ulaştı. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artarak 97.8 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 33’e ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Ekim ayında temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 67 artarak 649 milyon adede ulaştı. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 69’unu, yani her 3 kartlı ödemeden 2’si temassız olarak yapıldı. Günlük temassız ödeme adedi de 20 milyon adedi geçti.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Türk mühendislerinin geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümler sunan ödeme kuruluşu PayTR’ın CEO’su Tarık Tombul, dijital dönüşümün büyük bir hızla gerçekleştiğine dikkat çekti ve ekledi:

“Online ticaret hacminin görülen en yüksek seviyelere ulaştığı günümüz dünyasında, siber güvenlik konusu en önemli gündem. Gerekli teknik tedbirler alınsa da internet kullanıcıları kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi, kullanılması veya ifşası gibi tehlikelerle karşılaşabiliyor. Elektronik ortamda ödeme yapılırken sahtecilik işlemlerinin engellenmesi büyük önem taşıyor.”

ÖĞRETMENLERE ‘FİNANSAL OKURYAZARLIK’ ANLATILACAK

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle öğretmenlere finansal okuryazarlık eğitimleri başladı. TEB’in 10 yıl önce başlattığı TEB Aile Akademisi çatısı altında verilecek eğitimlerde MEB’de çalışan öğretmenlere ulaşılması hedefleniyor.

Finansal okuryazarlık konulu, video formatında eğitim içerikleri hazırlandı. 100 dakikalık 10 video ile finansal okuryazarlık konuları işlenecek. TEB, yeni finansal teknolojiler arasında öne çıkan blockchain, fintech, kodlama ve dijital dönüşüm gibi konuların anlatıldığı eğitimler düzenledi. Bu eğitimlere 6 bin 500’den fazla öğrenci, dijital eğitimlere ise 250 binden fazla genç katıldı.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

TÜRKİYE Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), sektörün nitelikli işgücü kapasitesinin artırılabilmesi için TÖDEB Akademi çatısı altında eğitimlerine devam ediyor.

İlk aşamada, eğitimlerini, üye kuruluşlarının yararına sunmayı hedefleyen TÖDEB Akademi üç eğitimden oluşuyor:

1. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin Alt Düzenlemelerin Getirdikleri.

2. Uyum Programı Oluşturma Yükümlülüğü.

3. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyete Geçişlerini Kolaylaştırmak.

PARAM, THUNES’U TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Türkiye’de fintech sektörüne öncülük yapan Param, İstanbul’da düzenlenen Destination Stars etkinliğinin katılımcıları arasında yer aldı. Küresel ödeme ağı altyapısıyla dünyada fintech sektörünün önde gelen şirketlerinden Thunes tarafından düzenlenen etkinlik, deneyimlere ve sektörün oyuncularını bekleyen yeni fırsatlara odaklandı.

Param tarafından yapılan açıklamada “Dünya genelinde dijital ödeme hizmetlerinde pazar lideri ve tercih edilen bir partner olan Thunes, 2016’dan beri faaliyet gösteriyor. Param müşterilerinin, Thunes’un 130 ülkeyi kapsayan ödeme ağından yararlanarak, bu ülkelerdeki banka hesaplarına ve dijital cüzdanlara anında uluslararası transfer yapabilmesi için çalışıyoruz. Param, Thunes’un mevcut finans ağı için Türkiye pazarını da açacak. Thunes’u, Türkiye’de ağırlamaktan heyecan duyuyoruz” denildi.

HAVALE TAKİBİ TEK UYGULAMADA

Paymes, e-ticaret sektörüne özel birçok bankayla entegre çalışan havale ile tahsilat sistemini hayata geçirdi.

Yeni uygulama ile çok sayıda farklı banka hesabına ulaşarak tek seferde tüm ödemelerin online olarak takibini ve alınmasını sağlıyor. Paymes havale ile tahsilat sistemi, hesaplarınızın bulunduğu bankalar ile e-ticaret platformlarınızın ve ERP sistemlerinizin haberleşmesi adına köprü görevi üstlenen bir sistem olma özelliği taşıyor.

GİRİŞİMCİ BİR TIKLA İNGİLTERE YOLUNDA

İngiltere ve Avrupa’da KOBİ’lere ve girişimcilere hizmet sunan finansal servis platformu Wamo, şimdi de Türkiye’den yurtdışına açılan ve açılmak isteyen kullanıcılara çözüm ortağı olacak. Platform ile Türkiye’deki girişimciler internet üzerinden 48 saat içerisinde İngiltere’de şirketlerini kurup, kurumsal hesap açabilecek.

Kullanıcılar Wamo üzerinden şirket kurulumu ve kurumsal Avro ve sterlin hesabı açma başvurusunu 15 dakikada yapabilecek.