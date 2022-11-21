Hatay’da araçta sahte polis tanıtım kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hatay’da, polisin durdurduğu araçta sahte polis tanıtım kartı, çakar lambası, kelepçe ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, S.Ş. ile O.Ö. de gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada sahte polis tanıtım kartının yanı sıra ruhsatsız tabanca, 52 tabanca fişeği, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, çakar lambası, 2 farklı kişi adına düzenlenmiş kimlik, kelepçe, 2 kelepçe anahtarı, imza sürgülü kaşe, laptop ve 3 cep telefonu ele geçirdi.
S.Ş. ile O.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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