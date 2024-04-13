Türkiye’de yıllık satış tahmini 40 milyon adet: 20 milyarlık aksesuvar

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

Akıllı cep telefonlarının günlük yaşamda daha fazla yer almasıyla birlikte, tüm dünyada mobil cihaz aksesuvarlarına olan talebi de ciddi şekilde artırıyor. Bu durum Türkiye için de geçerli. Mobil aksesuvar pazarının bu yıl Türkiye’de 40 milyon adetlik satışla 20 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Mobil telefon aksesuvar pazarının geçen yıl tüm dünyada 300 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Sektörün 2030 yılına kadar 413 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

SAĞLAM KILIF ÖNDE



Kişiye özel aksesuarların sunulması bu alanda ciddi bir pazarın oluşmasına neden oldu. Bu süreçte özellikle kulaklık, şarj aleti, kılıflar, taşınabilir hoparlörler, powerbank gibi aksesuvarlar son dönemlerin en büyük gözdeleri oldu. Türkiye’de kullanıcılar, telefon başına ortalama beş aksesuvar alıyor. Bu aksesuvarlar kablo, adaptör, kılıf, kırılmaz cam ve kulaklık oluyor. Seçenekler çoğaldıkça tercih edilen ürün sayısı artıyor. Mobil fotoğrafçılığın yaygınlaşması ve patlayan özçekim ile özçekim çubukları ve diğer fotoğraf çekim özelliğini destekleyen aparatlara ilgi de çığ gibi büyüdü. Gelecek üç senede, hızlı şarj sebebiyle pazarın üst segment ürünlere yoğunlaşması bekleniyor. Değişen tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak hızlı şarj adaptörlerine ve kablosuz şarjlara olan talep artmıştı. Dolayısıyla trend’ler, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre şekilleniyor. Kullanıcılar telefonları için artık daha renkli desenlere sahip kılıflar kullanıyor. Çünkü artık akıllı telefon ve bilgisayarları yaşamlarının büyük bir parçası ve burada kullandıkları aksesuvarlar da yaşam tarzlarının ve stillerinin bir yansıması gibi görüyor.

Tüketiciler, diğer taraftan da fiyatı hızla artan akıllı telefonlarını korumak için daha güvenilir kılıf ve ekran koruyucularına yöneliyorlar. Bu eğilim, yüksek koruma sağlayan ürünlere olan talebi yükseltiyor ve bu ürünlerin satışlarını artırıyor.

SİGORTA DA VAR

2024 yılında, her iki üst segment telefondan birine orijinal kılıf satışı gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öte yandan ev ve araba anahtarları gibi günlük yaşamda sıkça kaybolan eşyaları kolaylıkla bulmaya, evcil hayvanları, çocukları ve yaşlıları rahatça takip etmeye olanak tanıyan takip cihazlarına da talep artıyor. Pazardaki hızlı büyümeye paralel ve tüketicilerin güvence istemesiyle cihazlardaki garanti süreleri de uzamaya başladı. Hızlı şarj adaptörlerini beş yıl sınırsız garantiyle sunan firmalar var. Ayrıca adaptörlerin yaratacağı olumsuz durumlar için tüketiciler sigortalanarak güvence altına alınabiliyor.

