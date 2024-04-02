Samsung'un ilk katlanabilir telefonu güncelleme almayacak
Samsung, Galaxy Z Flip'in ilk versiyonunun eskidiğini düşünüyor ve yazılım güncellemesi artık vermeyecek.
Samsung'un ilk nesil Z Flip modeli için yolun sonu göründü. Samsung, yaklaşık 4 yıl önce tanıttığı cihaza artık yazılım güncellemesi vermeyi düşünmüyor. Hatırlatmak gerekirse, tanıtıldığı günden bu yana güncelleme alan birinci nesil Z Flip, artık yazılım güncellemesi almayacak. Ancak 5G olan model bir süre daha en azından güvenlik güncellemesi alacak.
SAMSUNG Z FLIP MODELİ İÇİN GÜNCELLEME FİŞİNİ ÇEKTİ
Galaxy Z Flip en son Android 12 güncellemesini almış olarak kullanılacak. Bundan sonra yalnızca güvenlik güncellemesinin gelmesi bekleniyor.
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