Türkiye'den AB'ye giyim ihracatında sert düşüş: Kayıp pazarı hangi ülkeler kapıyor?

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:30

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:47

AB’nin hazır giyim ithalatı, geçen yılın 10 aylık döneminde 80 milyar Euro’yu aşarken Türkiye’den yapılan ithalat yüzde 6,1 geriledi. Bu düşüşle Türkiye’nin bölge ithalatındaki payı yüzde 10,9’a gerilerken, kaybedilen pazar payını Kamboçya ve Pakistan gibi ülkeler kaptı.

Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’nin hazır giyim ithalatı, 2024 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak 80,9 milyar Euro’ya ulaştı. Ancak Türkiye’nin bölgeye ihracatı yüzde 6,1 oranında azalarak 8,8 milyar Euro seviyesine düştü. Bu durum, Türkiye’nin AB hazır giyim ithalatındaki pazar payını yüzde 11,4’ten yüzde 10,9’a çekti. Çin ve Bangladeş’in ardından AB’nin üçüncü büyük tedarikçisi konumunu koruyan Türkiye, miktar ve gelir bazında ise önemli kayıplar yaşadı.

Ucuz işçiliğin yaygın olduğu Kamboçya, Pakistan ve Fas gibi ülkeler Türkiye’nin kaybettiği pazar payından yararlandı. 10 aylık dönemde Kamboçya’dan ithalat yüzde 19,5, Pakistan’dan yüzde 9 ve Fas’tan yüzde 7,5 artış gösterdi. Öte yandan Türkiye, Avrupa Birliği’nin en büyük on hazır giyim tedarikçisi arasında Tunus ve Fas’tan sonra en yüksek birim fiyata sahip üçüncü ülke olmaya devam etse de kilogram başına ihracat değeri yüzde 3,8 düşüşle 20,2 Euro’ya geriledi.

İKİ YILDIR REKABET GÜCÜ ZAYIFLIYOR

Hazır giyim sektörü, son yıllarda hızla artan maliyetler ve kur artışının enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle uluslararası pazarda rekabet gücünü kaybediyor. Türkiye’de aynı ürünün maliyeti rakip ülkelere göre yüzde 40-50 daha yüksek. Sektör temsilcileri, lojistik avantaj ve kalite faktörlerinin yüzde 15-20’lik fiyat farkını tolere edilebilir kıldığını ancak yüzde 50’yi aşan maliyet farkının pazar kaybına yol açtığını belirtiyor.

2023 yılında Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 6,9 düşüşle 17 milyar 902 milyon dolara gerilerken, en büyük kayıp AB pazarında yaşandı. Ekonomim’den alınan habere göre, Türkiye’nin AB’ye hazır giyim ihracatı 2024 Ocak-Ekim döneminde, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 6,4, 2022 yılına göre ise yüzde 5,5 azalarak pazar payını yüzde 10,9’a düşürdü.

ÇİN VE BANGLADEŞ PAYINI ARTIRDI

Avrupa Birliği ülkelerinin 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde hazır giyim ithalatı, geçen yıla göre yüzde 0,3 artarak 80,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Ancak Türkiye’nin bölgeye ihracatı önemli oranda geriledi. Çin’in ihracatı yüzde 1,5, Bangladeş’in ise yüzde 0,8 artarken, Türkiye’nin ihracatı yüzde 6,1 oranında düştü. Türkiye, ilk 10 tedarikçi arasında Tunus’un ardından en fazla düşüş yaşayan ülke oldu.

TEKSTİL SEKTÖRÜ AB’DE PAYINI ARTIRDI

Avrupa Birliği’nin tekstil sektöründe en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke olan Türkiye, Çin’in ardından konumunu korudu. AB’nin 2024 Ocak-Ekim döneminde birlik dışından yaptığı tekstil ve hammadde ithalatı yüzde 3,4 azalarak 16,1 milyar Euro’ya gerilerken, Türkiye’den yapılan ithalat yüzde 0,5 artışla 2,9 milyar Euro oldu.

Böylece hazır giyim sektöründe yaşanan pazar kaybının aksine, tekstil sektörü AB’de pazar payını artırdı. Ancak bu kazanım, fiyat düşüşleriyle sağlandı. Türkiye’nin AB’ye tekstil ihracatında kilogram başına birim fiyatı, 2024 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre yüzde 9,5, 2022 yılına kıyasla ise yüzde 13,3 gerileyerek 4 Euro seviyesine düştü.