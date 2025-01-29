Avrupa'da bir ilk: O Avrupa ülkesi Bitcoin'e yatırım yapacak!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:13

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:13

Çekya Merkez Bankası (ÇMB) Başkanı Ales Michl, rezervlerine Bitcoin eklemeyi planladıklarını açıkladı. Bu adım gerçekleşirse, Bitcoin Avrupa'da ilk kez bir merkez bankasının rezervine dahil edilecek. Michl, ayrıca Euro'ya geçişi desteklemediğini belirtti.

Financial Times'a konuşan Michl, merkez bankasının yönetim kuruluna Bitcoin'e yatırım yapma planını sunacağını söyledi. Teklif kabul edilirse, 140 milyar Euro’luk rezervin yüzde 5’i Bitcoin olarak tutulabilecek. Michl, "Varlık çeşitlendirmesi için Bitcoin iyi bir seçenek" dedi.

BITCOIN VE FAİZ İNDİRİMİ

Michl, merkez bankasının önümüzdeki hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin "çok muhtemel" olduğunu söylerken, Bitcoin'in yüksek oynaklığına rağmen BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının Bitcoin ETF’leri çıkardığını hatırlattı.

ALTERNATİF YATIRIM ARACI OLARAK BITCOIN

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara olumlu yaklaşımına dikkat çeken Michl, Bitcoin’in Trump’tan bağımsız olarak da yükseliş trendinde olduğunu belirtti. Bitcoin’in birçok kişi için alternatif bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Çekya Merkez Bankası rezervlerinin yüzde 22’si hisse senedinden oluşurken, Michl bu oranın önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 50’ye çıkmasını hedefliyor. ABD hisselerinin payının ise yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükselmesini planlıyor.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel Euro’ya geçişi savunurken, ÇMB Başkanı Michl bu fikre karşı çıktı. Pavel, "Maaşlarımızın Almanya’daki gibi Euro ile ödenmesi refahımızı artırır" derken, Michl ise "Bağımsız para politikası, enflasyonla mücadelede daha iyi bir seçenek" dedi.