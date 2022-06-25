Türkiye'nin 4. büyük ili olacak kadar genç işsiz var

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Ekonomik kriz sebebiyle işsizlik her geçen gün artıyor. TÜİK verilerinin genç işsizliğini tam olarak yansıtmadığını kaydeden Genç İşsizler Platformu üyesi Özgür Hacıoğlu “Bizim çalışmalarımız, sokaktaki insanlarla kurduğumuz iletişimle bu sorunun büyüklüğünü görebiliyoruz" dedi.

TÜİK'in mayıs ayında açıkladığı, yılın ilk çeyreğini kapsayan rapora göre 15-34 yaş grubundaki toplam genç işsiz sayısı 2 milyon 287 bin. Ancak Genç İşsizler Platformu'na göre geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 584 bine ulaşıyor. Bu sayı nüfusa vurulduğunda, işsizlerin sayısı Türkiye'nin 4. büyük ili yapıyor.

‘HER 3 GENÇTEN 1'İ İŞSİZ’

İş bulma ümidini yitirme sebebiyle iş aramayanların işsiz değil, iş gücü dışında sayıldığına dikkat çeken Hacıoğlu "İş bulma ümidini yitirenler ve önceki başvurularında yanıt bekleyip yeni iş başvuru yapmayanların dahil edildiği geniş tanımlı genç işsizlik ise %30,3. Yani yaklaşık her 3 gençten 1'i resmen işsiz” dedi.

‘SOSYALLEŞMEKTEN VAZGEÇİLDİ’

İşsizliğin beraberinde getirdiği yoksulluğun gençleri olumsuz etkilediğine değinen Hacıoğlu “İstanbul üzerinden örnek verecek olursak gençler sadece metrobüs hattını kullanarak bir yere gitmeye çalışsa 15-20 liradan aşağıya ulaşım sağlayamıyor. Bir kahve içip bir simit yemek bile gençleri zorlar duruma geldi. Artık insanlar çevrelerindeki parklarda sosyalleşmeye çalışıyor” dedi.

‘1709 FARKLI YERE İŞ BAŞVURUSU YAPTIM’

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünü mezunu Abdurrahman Özdoğan ise işsizlik sürecini şu şekilde anlattı: “Mezun olduktan sonra yaklaşık 7-8 ay iş aradım ve zar zor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir Cam fabrikasının kalite biriminde stajyer eleman olarak işe başladım. Yaklaşık 1 yıl kadar düşük ücretle zor koşullarda çalıştıktan sonra geçinemediğim için ailemin yanına, Adıyaman’a dönmek zorunda kaldım. Ailemin yanına döndükten sonra burada da iş aradım. İş arama sitelerinden sadece sadece bir tanesinde 1709 başvurum var. Birçok mülakata girmeme rağmen ‘referansım’ olmadığı için işe giremedim. Özel sektörde iş bulamayınca memur olmak için KPSS'ye çalıştım. Bu sefer de yeterli puanım olsa da mülakatları geçemedim" dedi.

‘İŞSİZ KALDIĞIM SÜRE 10 YILA YAKIN’

İş bulabilmek için alan değiştirmek zorunda kaldığını kaydeden Özdoğan “Son çare olarak babamın mesleği olan avukatlığı yapmak için üniversite sınavlarına girdim ve 2021 yılında Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Şu an avukatlık stajı yapıyorum ancak avukatların durumu da iç açıcı değil. Tüm bu süreç yaklaşık 10 yılı buluyor, ben orta gelirli bir aileye mensubum. Ailem bana destek oluyor ama bu imkana sahip olamayan bir sürü genç var” ifadelerini kullandı.