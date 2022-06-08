İşsizlik veya düşük ücret kıskacındaki 5.5 milyon genç eğitim kredisini ödeyemiyor
Geçim sorunuyla karşı karşıya kalan yurttaşlar, eğitim sürecinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları öğrenim kredisini geri ödeyemiyor. KYK Borçluları karşılaştıkları sorunları Cumhuriyet’e anlattı.
Türkiye’de milyonlarca öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) öğrenimlerine devam edebilmek için öğrenim kredisi alıyor. Ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı bu krediler ödenemiyor. KYK Borçluları karşılaştıkları sorunları Cumhuriyet’e anlattı.
KYK Borçluları Hareketi sözcüsü Merve Bektaş’ın aktardığına göre 5.5 milyon KYK borçlusu var ve bunun yaklaşık 400 bini icralık. Bu sayının yıl geçtikçe katlanarak arttığını belirten Bektaş “Deneyimsiz olduğumuz için işlere alınmıyoruz, alınırsak da çok düşük ücretlere çalışıyoruz” dedi.
Merve Bektaş
"İCRALIK BIR ŞEYLERI YOK"
Yüz binlerce gencin KYK borcu nedeniyle icralık olduğunu belirten Bektaş “Bu insanların icra edilecek hiçbir şeyi yok. Evleri, arabaları yok, önemli bir kısmının maaşları bile yok. Bir iş bulabilmek için okumak zorundasın, okumak için borçlanmak zorundasın” dedi. Bektaş kendi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Asgari ücrete çalışıyorum ve ailemin evinde yaşıyorum. Maaşımın büyük bir bölümünü yola harcıyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum. İzin günlerinde ya hiç evden çıkmıyorum. Yoksulluk hali insanı sosyal yaşamdan koparıyor, sosyal yaşamdan kopunca da insan bunalıma girebiliyor.”
"KILI KIRK YARIYORUZ"
İsmini vermek istemeyen iktisat bölümü mezunu Ertuğrul S. ise yaşadıklarını şu ifadelerle özetledi: “20 bin lira benim borcum var. Bir şey harcarken kılı kırk yarmak zorundasın.”
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