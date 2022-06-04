İBB’nin işsizliğe çözüm için düzenlediği zirvede gençler kuyruk oldu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli gündemleri arasında yer alan istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için dün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, “İstanbul İstihdam Zirvesi” düzenledi.

Zirveye üniversite öğrencilerinin ve yurttaşların ilgisi yoğundu. 130’dan fazla firmanın stant kurduğu zirvede, Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri, akademisyenler, meslek örgütleri, sanayi birlikleri, İBB yöneticileri, üniversitelerin öğrenci kulüpleri de yer aldı. İlginin yoğun olduğu zirveye birçok yurttaşın ellerinde özgeçmişleriyle iş bulabilmek umuduyla geldiği görüldü. Cumhuriyet olarak yurttaş ve üniversitelilerle konuştuk.

Matematik ve istatistik bölümü öğrencisi Ökkeş Yetim, “Türkiye’de bu ekonomik şartlar altında ne kadar geçinebilirim onun hesabını yapmak için geldim. Hedefim yurtdışıydı doğru düşündüğümü bir kez daha gördüm. Belli bir işsizlik oranı her yıl açıklanıyor ama İBB’nin yaptığın istihdam programa bu kadar çok insan gelmiş” ifadelerini kullandı.

Bir başka üniversiteli İsmet Yöndem ise Fransızca bölümü öğrencisi. Yöndem, “Ülkenin genel durumuna bakınca mezun olduktan sonra iş bulabilme umudum yok” dedi.

Kamuda çalışmak istediğini dile getiren Sevim Hilal de gerekçesini şöyle açıkladı: Sosyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Bir kamu kurumunda kendi alanımda çalışmak istiyorum. Ülke adına bazı şeyler olumlu gözükmese de ülke adına bazı şeyleri düzeltecek olanlar bizleriz”

‘İKTİDAR ÇÖZMELİ’

Tibet Tan Erol, pandemi sürecinde işten çıkarıldığını belirterek şunları söyledi: İngilizce-Almanca mütercim tercümanım. Sabit gelirli kurumsal bir iş bulmam lazım. Kiralar çok yüksek, yaşam kalitemiz çok düştü. İBB’nin düzenlediği bu program bir imkân, bir umut demektir. Aslında bu belediyenin de tam anlamıyla çözebileceği bir şey değil. İktidarın çözebileceği sorunlar bunlar.

İnsanca yaşayabileceği bir ücretle çalışmak istediğini anlatan Veysel Kaçar da, “Düşük gelirle iş var ama şu anki enflasyonla baktığımızda geçinebileceğimi düşünmüyorum” diye konuştu.