Türkiye’nin bütçesi önümüzdeki 4 ayda 1.3 trilyon TL’ye yakın açık verecek: ‘Sandık’ harcamaları yolda

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Bütçe ilk 8 ayda 383.4 milyar TL açıkla kapatmıştı. Geçen yıl yayımlanan orta vadeli programda bütçenin bu yıl toplam 659.4 milyar TL açık vermesi öngörülmüştü. Ancak yeni OVP’de bu tahmin tamamen değiştirildi ve açık öngörüsü 1 trilyon 633 milyar TL’ye çıkarıldı. Buna göre yılın son 4 ayında 1 trilyon 250 milyar TL daha açık verilecek.

Açığın büyüklüğü iktidarın yerel seçim öncesinde yine seçim harcamaları yapacağını gösteriyor. Örneğin memura verilen seyyanen zammı emekliye yansıtmayan iktidar, şimdi emekliye 29 Ekim’de 5 bin TL ikramiye verileceği haberlerini yayıyor. İktidarın asgari ücrette de yılbaşında önemli oranda artış yapması bekleniyor. Ayrıca yerel seçimlerin yapılacağı 2024 için bütçedeki açık tahmini de 2 trilyon 652 milyar TL gibi devasa boyutta ulaşıyor. Bu hedef gelecek yıl seçim öncesinde de sandığa yönelik harcamalar olacağını gösteriyor. Öte yandan bütçe açığının finanse edilmesi için yine ve daha büyük oranda borçlanmaya gidileceğine dikkat çekiliyor.