Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea'ya mart zammı: En ucuzu 265 bin TL
Fiat Egea 2022 fiyatları, Türkiye'nin en ucuz yerli otomobili olsa da vergi yükü ve dünya çapında yaşanan çip krizi nedeniyle cep yakıyor. Her ay zamlanan Fiat Egea fiyatları, mart ayında da güncellendi. Şu anki fiyatlara da nisan ayında yaklaşık 40-50 bin TL zam geleceğini belirtelim. İşte, Fiat Egea fiyat listesi...
En ucuz Fiat Egea fiyatı bile 300 bin TL'ye yaklamış durumda. Hem ülkemize özgü ekonomik krizler, hem de dünya çapında otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar, sıfır araba fiyatlarını adeta uçurdu. Ülkemizde üretilen ve 2021 yılının en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea güncel fiyatları 2022 yılında da zamlanmaya devam ediyor.
SIFIR MODEL FIAT EGEA NE KADAR?
Bursa'daki fabrikada üretilen Fiat Egea ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
Fiat Egea Sedan'ın 257 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 265 bin 900 TL'ye yükseldi.
Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 370 bin 900 TL'den 381 bin 900 TL'ye çıktı.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ (14 MART 2022)
Easy 1.4 Fire 95 HP
Önceki fiyat: 257 bin 900 TL
Şimdiki fiyat: 265 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP
Önceki fiyat: 370 bin 900 TL
Şimdiki fiyat: 381 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP
Önceki fiyat: 299 bin 900 TL
Şimdiki fiyat: 307 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP
Önceki fiyat: 447 bin 900 TL
Şimdiki fiyat: 459 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP
Önceki fiyat: 324 bin 500 TL
Şimdiki fiyat: 332 bin 900 TL
Street 1.4 Fire 95 HP
Önceki fiyat: 297 bin 500 TL
Şimdiki fiyat: 305 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95 HP
Önceki fiyat: 382 bin 500 TL
Şimdiki fiyat: 393 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP
Önceki fiyat: 314 bin 900 TL
Şimdiki fiyat: 322 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP
Önceki fiyat: 398 bin 900 TL
Şimdiki fiyat: 433 bin 900 TL
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