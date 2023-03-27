Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı

Türkiye’de faaliyet gösteren ve gelirlerinin tamamını internet aracılığı ile elde eden en büyük şirketler açıklandı. En değerli şirket “Nesine” oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:15
Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı
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Günümüzde internet kullanımı zirveye ulaştı. Bununla birlikte birçok şirket artık faaliyetlerini sadece internet üzerinden yapmaya başladı. İnternet Türkiye’de de büyük bir pazara dönüştü.  

Fast Company tarafından Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı. Listenin birinci sırasında Nesine yer alırken. Geçen senenin lideri Trendyol ise ikinciliğe düştü.  

İşte Türkiye’nin en değerli internet şirketleri: 

75 milyar TL

1- Nesine

2- Trendyol

40-45 milyar TL

3- Hepsiburada

4- Getir

15-25 milyar TL

5- Yemeksepeti

6- Bilyoner

7- Google Türkiye

10-15 MİLYAR TL

8- Peak Games

9- VavaCars

10- Misli.com

11- Facebook Türkiye

12- N11

9-10 MİLYAR TL

13- Rollic Games

14- Enuygun 

15- Obilet.com

6-7 MİLYAR TL

16- Amazon Türkiye

17- Çiçek Sepeti

18- Tuttur.com

4-4.5 MİLYAR TL

19- E-bebek

20- Tiko

21- Gram Games

22- Netflix Türkiye

3.5-4 MİLYAR TL

23- Modanisa

24- Vivense

2.5-3 MİLYAR TL

25- PTTAvm

26- Tatilbudur

27- Otonet

28- Sahibinden.com

1.8-2.4 MİLYAR TL

29- Papara 

30- Armut.com

31- Tatilsepeti 

1.6-1.8 MİLYAR TL

32- Justlife 

33- Insider 

1.4-1.6 MİLYAR TL

34- Carvak (Garajsepeti) 

35- İncehesap 

36- Iyzico 

37- Tarfin 

38- İsteGelsin 

1-1.3 MİLYAR TL

39- Sefamerve 

40- Sigortam.net 

41- TurkNet 

42- Dolap 

43- Paymes 

44- OtelZ.com 

45- İkinciyeni 

46- Oley.com 

47- Merzigo 

800 MİLYON-1 MİLYAR TL

48- Gardrops 

49- Param 

50- Kariyer.net 

51- Mynet 

700-750 MİLYON TL

52- Masomo Gaming 

53- Dgpays

54- Birleşik Ödeme 

55- Bizigo 

550-650 MİLYON TL

56- Esfa Grup 

57- Alictus 

58- Lastik Borsası 

59- Evidea 

60- Martı 

61- UPT 

62- BiSu 

450-550 MİLYON TL

63- Yolcu360 

64- Tiktak 

65- Zeplin 

66- Tapu.com 

67- Sigortaladım.com 

300-350 MİLYON TL

68- Turna

69- Joy Game 

70- Bilet.com

71- Emlakjet 

72- Kitapyurdu 

250-300 MİLYON TL

73- AppSamurai 

74- Ofmark 

75- Yolda

76- Sipay 

77 Revival Rugs 

78- Lastikçim

200-225 MİLYON TL

79- BluTV 

80- Enocta 

81- Volt Lines 

82- Testinium 

83- Visiontech 

84- Missafir 

85- Good Job Games 

150-180 MİLYON TL

86- Hype 

87- Medianova 

88- Maçkolik 

89- Matriks 

90- Fuudy 

91- Bulutistan

92- Hepsi emlak 

130-150 MİLYON TL

93- PulpoAR 

94- Ofix 

95- Tmob 

96- Grimelange 

100-125 MİLYON TL

97- Oplog 

98- Ticimax 

99- Yeses Tech

100- Massivebio 


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