Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu! İşte öne çıkan 5 şehir

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:54

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:00

'Yeni ekonomi yönetiminin' sıkı para politikası anlayışı doğrutulsunda kredi faizleri art arda yükseltmesinin ardından mevduat faizleri yurttaşlar için cazip hale geldi.

Yurttaşlar tasarruflarını altın, döviz, tahvil, hisse senedi ve fon gibi birçok kaleme yatırırken riski girmek istemeyen yatırımcılar ise tasarruflarını mevduat faizinde değerlendiriyor.

EN ZENGİN ŞEHİRLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler, mevduat hesaplarında tutulan toplam para miktarını ortaya çıkardı.

BDDK'nin verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu.

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.

ŞEHİR TOPLAM MEVDUAT İSTANBUL 4.287.731.056 ANKARA 1.471.351.514 İZMİR 565.467.345 ANTALYA 325.462.433 BURSA 269.035.562

5 ŞEHİR ÖNE ÇIKTI

Bankalarda en düşük mevduat tutan illerin arasında ise Bayburt başı çekti. Bayburt'u sırasıyla Ardahan, Kilis, Hakkari ve Siirt takip etti.