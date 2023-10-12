Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu! İşte öne çıkan 5 şehir

BDDK sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler, mevduat hesaplarında tutulan toplam para miktarını ortaya çıkarıyor. BDDK verilerine göre, Türkiye'nin en zengin ve yoksul şehirleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:54
Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu! İşte öne çıkan 5 şehir
Abone Ol google-news

'Yeni ekonomi yönetiminin' sıkı para politikası anlayışı doğrutulsunda kredi faizleri art arda yükseltmesinin ardından mevduat faizleri yurttaşlar için cazip hale geldi.

Yurttaşlar tasarruflarını altın, döviz, tahvil, hisse senedi ve fon gibi birçok kaleme yatırırken riski girmek istemeyen yatırımcılar ise tasarruflarını mevduat faizinde değerlendiriyor.

EN ZENGİN ŞEHİRLER 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler, mevduat hesaplarında tutulan toplam para miktarını ortaya çıkardı.

BDDK'nin verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. 

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa yer aldı.

ŞEHİR
TOPLAM MEVDUAT
İSTANBUL
4.287.731.056
ANKARA
1.471.351.514
İZMİR
565.467.345
ANTALYA
325.462.433
BURSA
269.035.562

5 ŞEHİR ÖNE ÇIKTI

Bankalarda en düşük mevduat tutan illerin arasında ise Bayburt başı çekti. Bayburt'u sırasıyla Ardahan, Kilis, Hakkari ve Siirt takip etti.

ŞEHİR
TOPLAM MEVDUAT
BAYBURT
2.330.031
ARDAHAN
2.604.949
KİLİS
3.691.273
HAKKARİ
3.821.449
SİİRT
4.781.058

 


türkiye BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu zengin

En Çok Okunan Haberler