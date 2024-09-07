Türkiye'nin kredi notu Güney Afrika seviyesine yükseldi! Mehmet Şimşek: 'İstikrarımızı güçlendiren...'

Yayınlanma: 07.09.2024 - 11:57

Güncelleme: 07.09.2024 - 11:57

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 6 Eylül'de B+'dan BB-'ye yükseltmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.

Yeni kredi notu ile Türkiye ekonomisi Güney Afrika, Türkmenistan gibi ülkelerle aynı seviyede konumlanmış oldu. Bir önceki B+ seviyesinde ise Bangladeş, Fiji gibi ülkeler bulunuyor. Bakan Şimşek bu gelişme ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız.”