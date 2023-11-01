Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:59

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) revize edildi.

5 yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin CDS'i, 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına inerek 398,5 baz puanda dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarırken, politika metninde kademeli sadeleşmenin devam edeceği sinyali verilmişti.

Kararı takip eden günde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.