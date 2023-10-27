Prof. Dr. Arzova kredi kartı borcu olanları uyardı: ‘Taksit sınırlamasına da gidilecek’

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:08

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz artırmasıyla kredi kartlarına uygulanan faiz oranı da arttı. Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova kredi kartlarında taksit sınırlamasına da gidileceğini söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAKSİT SINIRLAMASINA DA GİDİLECEK”

Açıklanan faiz kararının ardından bankaların müşterilerine tek tek mesaj atmaya başladığını ifade eden Arzova, “Teknik olarak politika faizleri arttığı için kredi kartı faizlerine de kararın akabinde cep telefonlarına mesajlar geldi ve nakit çekimde ve kredi kartı kullanımında limit aşımına gidildiğinde faiz oranları artırılmış olacak. Dolayısıyla faizlerin artmasıyla beraber zaten beklenen bir sonuçtu. 2024 cumhurbaşkanlığı programında önümüzdeki yıl taksit sınırlandırılmasına gidilmesi de öngörüldü. Özellikle iç tüketimin yavaşlaması ve ekonominin ısınmasında soğumaya geçmesi yönünde adımlar atılmaya çalışılıyor. Kredi kartı kullanımı çok yaygın olduğu için faiz oranları ve taksit sayıları azaltılarak biraz daha az harcamaya yönelik bir sürece gidiyor” açıklamasında bulundu.

“SAVAŞ LOKAL KALMAZSA PETROL FİYATLARI YÜKSELİR”

İsrail-Filistin Savaşı’na dikkat çekerek yapılan ”jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır” açıklamasına dair konuşan Arzova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savaş lokal kaldığı takdirde dünya üzerinde çok fazla baskı yaratabilecek bir durumu olmayabilir. Ama İsrail’in özellikle Kızıldeniz üzerinden çıkan gemilerin uğrak limanlarından birine sahip olması ve Akdeniz’in çok yoğun ticarete konu olan bir deniz olması nedeniyle özellikle deniz taşımacılığı sigorta primleri arttı. Bu bölgedeki navlun da artmaya başladı. Bir de İsrail’in yüksek teknolojik ürünleri ürettiğine dikkat çekmekte fayda var çünkü burada geçtiğimiz pandemi döneminde tedarik zinciri kesintisinin nasıl bir küresel enflasyona da sebebiyet verdiğini görmüştük. Bu savaş lokal kalmaz ve diğer bölge ülkelere yayılırsa da petrol fiyatlarının çok daha yükselmesi ve karşılıklı gelecek ambargolar enflasyonu tetikler. Petrol fiyatlarının yükselmesi ister istemez ulaşıma taşımacılığa, tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarına yansıyacak.”

“YÜZDE 60-70 ORANINDA ENFLASYONLA YILI KAPATABİLİRİZ”

Yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklayan Merkez Bankası’nın raporunun revize edilebileceğini ifade eden Arzova, “Yıl sonu enflasyonunu yaklaşık yüzde 68-70’ler civarında kapatabiliriz fakat önümüzdeki yıl hem Orta Vadeli Program’da hem de aynı zamanda Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda belirlemiş olduğu yüzde 33’lük hedef çok gerçekçi değil. Muhtemelen enflasyon raporu döneminde Merkez Bankası bunu yukarı yönlü revize edecektir. Eğer böyle olursa ücret zamları da farklı şekillenecektir” diyerek ocak ayında yapılacak maaş zammına işaret etti.



















