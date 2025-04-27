Türkiye’nin önceleri hakim olduğu pazar artık tehlikede: Üretim payı düşüyor!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 11:00

Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki payının, geçmiş yıllara göre azaldığı vurgulandı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Osman Sabır, ihracatta miktar bazında artış olsa da, dünya tüketimindeki artıştan alınan payın düştüğüne dikkat çekti. 2024 yılında 323 bin 244 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, 2 milyar 640 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Fındık ihracatının 2023 yılına kıyasla miktar bazında yüzde 14, değer bazında ise yüzde 41 oranında arttığı belirtildi. Sabır, 2025 yılında da ihracattaki artış trendinin devamını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

PAZAR PAYINDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ

90’lı yıllarda dünya fındık üretiminde Türkiye’nin payının yüzde 80-82 civarında olduğunu hatırlatan Sabır, bu oranın son yıllarda yüzde 60-65 seviyelerine düştüğünü belirtti. Sabır, bu trendin devam etmesi durumunda pazar kayıplarının büyüyebileceği endişesini dile getirerek, özellikle Şili ve ABD’nin üretimindeki agresif büyümeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayına değinen KFMİB Başkanı, rekolte tahmin çalışmaları yapan uzmanların halen bahçelerde incelemeler gerçekleştirdiğini ve kesin sonuçların 4 Mayıs’a kadar beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türk fındığının yeni pazarlar bulma çabalarına da değinen Sabır, Hindistan’da 2024 yılında başlatılan tanıtım projesinin sürdüğünü belirterek, bu pazarın fındık için önemli bir potansiyel taşıdığını ve yakın zamanda olumlu sonuçlar beklediklerini söyledi.