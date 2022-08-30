Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda arttı

30 Ağustos 2022 Salı, 09:23

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 11 artarak 3 milyon 169 bin 596 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 23,3 düşüşle 772 bin 36 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 4 milyon 188 bin 246 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyar 418 milyon 639 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 336 milyon 429 bin tonla Rusya Federasyonu ve 319 bin 847 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 238 bin 439 tona indi, motorin satışları yüzde 17,1 artışla 1 milyon 942 bin 822 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 15,2 artarak 2 milyon 317 bin 820 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 14,7 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı haziranda yüzde 106,9 artarak 469 bin 26 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 15,2 artışla 143 bin 271 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 13,5 artarak 225 bin 519 ton olurken, motorin türleri ihracatı yüzde 44 düşüşle 148 bin 854 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 14,7 artarak 1 milyon 157 bin 17 tona çıktı.

PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 5,3 ARTIŞ

Motorin türleri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyon 435 bin 267 ton, benzin türleri üretimi yüzde 21 artışla 494 bin 428 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 69,7 artışla 472 bin 43 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 106,6 artışla 182 bin 390 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 5,3 artışla 3 milyon 341 bin 813 tona çıktı.