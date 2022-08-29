Elon Musk: 'Petrol ve doğalgaz kullanılmazsa, medeniyet çöker'
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Norveç’te düzenlenen bir konferansta, “Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli” dedi. Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi’nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirtti.
Dünyanın en zengin iş insanlarından, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı.
Musk yaptığı konuşmada, “Kısa vadede petrol ve doğalgaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir” dedi.
"DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU EN BÜYÜK ZORLUKLARDAN BİRİ..."
Musk konuşmasının devamında, “Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir” ifadelerini kullandı.
'RÜZGAR ENERJİSİ' VURGUSU
Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi’nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek, “Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir" dedi.
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