Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altında

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:07

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:11

Türkiye'nin risk primindeki düşüş ivmesi devam ediyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası 400 baz puanın altını gördü. Böylelikle risk priminde 2021 Kasım ayından bu yana ilk kez 400 baz puanın altı test edildi.

Seçimlerin ikinci turundan hemen önce Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıkmıştı. 2022'nin Temmuz ayında ise 900 baz puanın üzeri görülmüş ve 20 yılın zirve seviyeleri kaydedilmişti.

Risk primindeki düşüş TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk enflasyon raporu sunumunda da gündemdeki konulardan biri olmuştu.

Risk priminde Haziran ayından itibaren belirgin bir düşüş eğiliminin başladığını dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Risk primlerindeki düşüşle birlikte haziran ayından itibaren 1,5 milyar doları aşan net portföy girişi gerçekleşmiştir. Piyasadaki kur oynaklıklarının da gerilediğini görüyoruz. 1 ay vadeli ABD doları/Türk lirası opsiyonlarının ima ettiği kur oynaklığı, mayıs ayındaki zirve seviyesi 57 puandan, 25 Temmuz itibarıyla 20,2 puan düzeyine hızla gerilemiştir. Benzer şekilde mayısta 47 puan seviyesini gören 12 ay vadeli opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, 25 Temmuz'da 30 puanın altına gelmiştir."

CDS nedir?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

Yabancı yatırımcı algısının temel belirleyicilerinden olan CDS primlerinin yükselmesi, yatırımcı nezdinde söz konusu ülke için riskin yükseldiği anlamına gelirken; CDS primlerinin düşmesi, riskin düşmesi kredibilitesinin yükseldiği anlamına gelmektedir. ekonominin durumunu gösteren bir parametredir.

BIST 100 ENDEKSI 7.000 PUAN BARAJINI AŞTI

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü rekor kapanışın ardından bugün de tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.

Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.