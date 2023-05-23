Türkiye'nin risk primi 700 baz puanı aştı
Seçimlerin ilk turunun ardından TL döviz karşısında değer kaybederken Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün ikinci turda alacağı tutuma dair açıklama yaptı. Oğan, 28 Mayıs için Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı.
Açıklamanın ardından kur ve risk primi tarafındaki hareketli seyir yeni eşiklerin aşılmasına neden oluyor.
Hafta başında bankalararası piyasada Dolar/TL ilk kez 20 seviyesinin üzerini görürken, Türkiye'nin risk primi de bir eşiğin daha üzerine çıktı.
Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Seçimlerin ilk turu öncesinde 12 Mayıs'ta Türkiye'nin risk primi 505 baz puan seviyesinde kapanmıştı. Seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından risk priminde yükseliş ivmesi izlenmişti.
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