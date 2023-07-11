Türkiye'nin risk primi düşüyor
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 466 baz puana düşerek Mayıs'tan bu yana düşük seviyelere geriledi.
Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.
Analistler, söz konusu anlaşmanın birçok ülke tarafından olumlu karşılandığını, Türk varlıklarını da olumlu etkilediğini ifade etti.
Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların da piyasalarda olumlu karşılandığını aktaran analistler, özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmasının önemine işaret etti.
BIST 100 ENDEKSİ, TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİNDE
Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, söz konusu haber akışından pozitif etkilendi. Endeks, gün içinde 6.379,29 puanla rekor tazeledi.
BIST 100 endeksindeki yükseliş eğilimi üst üste 5. işlem gününde devam ederken, bugünkü yükselişe, yüzde 4'ün aşan getiriyle bankacılık endeksi öncülük ediyor.
Endeks, son 4 işlem gününün tamamında kapanış rekorunu tazelerken, seçim sonrası endeksteki değer kazancı yüzde 40'a yaklaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- '2 hafta geriden başlayan bir hikayesi var...'
- Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- 'AK Parti büyük kaybeder'
- Vekiller Altun'a tazminat ödeyecek!