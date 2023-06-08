Türkiye’nin risk primi tekrar 500’ün üzerinde

Seçim sonrası dönemde 500 baz puanın altına inen risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) yükselişe geçti. CDS, 34 baz puan yükselerek 516 puanı gördü.

Reuters
Yayınlanma: 08.06.2023 - 18:01
Türkiye’nin risk primi tekrar 500’ün üzerinde
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TL'nin dolar karşısında dünkü yüzde 7.2 değer kaybı işlemciler tarafından serbest piyasaya geçiş döneminin sinyali olarak yorumlanırken, bugün kamunun tekrar devreye girmesinin yarattığı endişe ile kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) yükselişe geçti.

CDS, 34 baz puan yükselerek 516 puanı gördü. CDS 5 Haziran'da seçim sonrası dönemde ilk kez 500 baz puanın altına inmişti. 

Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı ise sürüyor. Dolar/TL kuru yüzde 0.54 yükselerek 23.37 seviyesinden, Euro/TL ise 25.41'den işlem görüyor.



CDS Risk primi dolar/TL

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