Türkiye'nin risk primi yeniden rekor tazeledi: 14 yılın zirvesi görüldü
Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren beş yıllık CDS’leri, 24 Mayıs 2022'de 2008 finansal krizinden bu yana 731 seviyesine ulaşarak rekoru görmüştü. Bugün açıklanan veri ile risk primi 800 baz puanın üzerine çıkarak kısa süre içerisinde tekrar rekor tazeledi.
Türkiye'nin risk primindeki yükseliş ivmesi hızla devam ediyor.
2008 yılından bu yana kaydettiği zirve seviyeyi yenileyen 5 yıllık risk primi (CDS) 816 baz puan seviyesine ulaştı.
EN SON 2008'DE BU SEVİYELERE ÇIKTI
CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkarak Ekim 2008'de güniçi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.
CDS’nin bu seviyelere çıkması Türkiye’nin dış borçlanmada ödeyeceği faizi etkileyeceği düşünülürken Hazine'nin dolar cinsi borçlanmalarında faizin yüzde 10'un üzerine çıkması bekleniyor.
Türkiye'nin CDS'si en son etkisini derinden hissetiren 2001 ekonomik krizinde 1300 seviyelerindeydi.
Bugün pris priminin (CDS) 740 baz puana yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.
RİSK PRİMİ CDS NEDİR?
Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir.
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