Türkiye'nin risk primi zirveye ulaştı

14 Ekim 2021 Perşembe, 13:21

IHS Markit'in verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Çarşamba günkü kapanışa göre 8 baz puan (bp) artışla Nisan başlarından bu yana en yüksek seviye olan 450 bp'ye yükseldi.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 453 baz puana ulaşarak 6 ayın zirvesine tırmanırken Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,81 ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Türkiye’nin CDS’i en son Mart ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan değişikliği sonrasında 10 günde 175 baz puana yakın artışla 482 baz puana ulaşarak 2021’in zirvesini görmüştü. Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri ise o dönem yüzde 19,17 seviyesinde seyrediyordu.

3 ÜYE GÖREVDEN ALINDI

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden almıştı.

DOLAR SERT YÜKSELDİ

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüş, bu sabah da güne 9.15'ten başlamıştı.