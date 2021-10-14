Türkiye'nin risk primi zirveye ulaştı
Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun (PPK) üç üyesini görevden almasının ardından altı ayı aşkın süredeki zirvesine yükseldi.
IHS Markit'in verilerine göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Çarşamba günkü kapanışa göre 8 baz puan (bp) artışla Nisan başlarından bu yana en yüksek seviye olan 450 bp'ye yükseldi.
Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 453 baz puana ulaşarak 6 ayın zirvesine tırmanırken Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,81 ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.
Türkiye’nin CDS’i en son Mart ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan değişikliği sonrasında 10 günde 175 baz puana yakın artışla 482 baz puana ulaşarak 2021’in zirvesini görmüştü. Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri ise o dönem yüzde 19,17 seviyesinde seyrediyordu.
3 ÜYE GÖREVDEN ALINDI
Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden almıştı.
DOLAR SERT YÜKSELDİ
Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüş, bu sabah da güne 9.15'ten başlamıştı.
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