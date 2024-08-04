Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artış haziran ayında yeniden tek haneli orana indi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

Türkiye’ye gelen turist (yabancı ziyaretçi) sayısı, yılın ilk ayında ortalama yüzde 10.33 artarken bu oran haziran ayında yüzde 4.95’te kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa Futbol Şampiyonası, Paris Olimpiyatları gibi etkinliklere atıf yaparak yavaşlamanın temmuz ve ağustosta da süreceğini, eylül ayından itibaren ise normalleşme olacağını açıkladı. Ancak Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan değişik bölgelerindeki turizmciler ise geleceğe yönelik olarak özellikle Ortadoğu’daki Filistin-İsrail merkezli savaştan kaygı duyuyor.

Bu kapsamda, Ege Bölgesi için doluluk oranlarının hazirandan bu yana yüzde 10 arttığını aktaran Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, yaşanan süreci şöyle yorumladı:

PROFİL DEĞİŞİYOR

“İran’daki son olay tüm dünya açısından çok önemli. Ortadoğu’daki çatlak biraz daha derinleşip daha kaotik hale gelecek. Bu kadar gergin bir ortamda turizm yapmak oldukça zor. Şu anda gözler İran’ın alacağı karşı tavra dönmüş durumda. Bu tavrın şiddeti ve hedefinin ne olacağı merak ediliyor. Turistler, bunların olduğu bir ülkede ve çevresinde tatil yapmak istemeyebilir. Kısacası bu olaylar bizim aleyhimize olabilir.” Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu da son Nevruz’da bile yüzde 60-70 oranında iptaller yaşandığını belirterek “Otellerde doluluk oranı bugün yüzde 50-60’larda. İran’daki son olay da rezervasyonları etkileyecektir. Hatta sezon bu sene daha da kısa olabilir” dedi. Aksu’ya göre ayrıca gelen turistin profili de değişiyor ve daha alt gelir düzeyindeki kişiler Türkiye’ye geliyor.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin kurucusu Serdar Karcılıoğlu da bölgedeki doluluk oranlarının yüzde 50’lerde olduğunu ve sezonda bir düzelme beklemediklerini belirterek şu saptamayı yaptı: “Türkiye dövizin baskılanmasıyla maliyetlerin artması sonucu yabancı turist açısından cazibesini kaybetti. İran’da işlenen suikast sonrası da ortalık biraz karışabilir ama zaten yabancı turist gelmiyor.” Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu ise daha olumlu bir tablo çizdi: “Doluluk oranları; haziran sonu, temmuz başında Avrupa Futbol Şampiyonası ve tur operatörü FTI’nın iflasıyla birlikte sekteye uğradı. Ancak temmuzun ilk yarısından sonra tamamen yüksek sezon başladı. Bu anlamda Antalya için bu sezonki 17 milyon turist hedefimizden sapmamız yok. Elbette jeopolotik olarak çok özel bir bölgede turizm yapıyoruz. Ülkemizi tüm olumlu ve olumsuz gelişmeler etkiliyor ama bunun turizme çok yansıyacağını düşünmüyorum.”

RUSLAR İLK SIRADA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güncel verilerine göre ilk altı ayda Türkiye’ye en çok turist yüzde 2.9 artış ve 2 milyon 689 bin kişiyle Rusya’dan geldi. Bu ülkeyi yüzde 8.7 artış ve 2 milyon 467 bin kişiyle Almanya, yüzde 19 artış ve 1 milyon 773 bin kişiyle İngiltere takip ediyor. Ayrıca İran’dan yüzde 43.5 artışla 1 milyon 442 bin, Bulgaristan’dan yüzde 8.7 artışla 1 milyon 390 bin turist geldi.