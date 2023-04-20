Türkiye'ye gelmesi beklenen BYD, Seagull modelini tanıttı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:00

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticileri arasında gösterilen BYD, yeni şehir otomobili Seagull'ı tanıttı.

Hyundai i10 boyutlarında olan otomobil, BYD'nin açıklamasına göre 3780 mm uzunluk, 1715 mm genişlik ve 1540 mm yükseklik değerine sahip.

405 KİLOMETRE MENZİL

BYD, Seagull için resmi bir açıklama yapmamış olsa da bazı iddialar bulunuyor. Edinilen bilgilere göre bu otomobilde biri daha güçlü olan iki motor seçeneği sunulacak. webtekno'da yer alan habere göre bu motorlar, biri 30 kWh, diğeri 38 kWh kapasiteli iki batarya ile desteklenecek. Küçük bataryanın 305 kilometre, büyük bataryanın 405 kilometre menzil sunacağı bildiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre bu aracın İngiltere'deki fiyatı, sadece 7.730 sterlin (66 bin 093 yuan) olacak.

TÜRKİYE'DE BEKLENEN FİYATI

BYD, bundan bir süre önce Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. BYD Seagull'ın da Türkiye'ye gelmesi olası. Peki bu araç Türkiye'ye gelirse, kaç paradan satılacak? Yaptığımız hesap sonucunda aracın Türkiye'ye vergisiz gelişinin 186 bin 447 TL olacağını, buna yüzde 54 gümrük vergisi, yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde ise 372 bin 692 TL'lik etiket ortaya çıkıyor. Bir değişiklik olmaması durumunda BYD Seagull, Türkiye'deki en ucuz otomobil (elektrikli ve fosil yakıtlı dahil) olarak kayıtlara geçecektir.