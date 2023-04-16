Toyota ile Exxon Mobil'den çevreci yakıt

Japon otomobil üreticisi Toyota ile Exxon Mobil birlikte düşük karbon emisyon oranlarına sahip yakıtlar geliştirmeyi hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00
Toyota ile Exxon Mobil'den çevreci yakıt
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Toyota ve Exxon Mobil, tüketicilere “elektrikli otomobil” yerine düşük emisyona sahip otomobil kullanmak üzere alternatif oluşturmak amacıyla düşük karbon emisyon oranlarına sahip yakıtlar geliştirmeyi hedefliyor. 

Exxon’un Başkan Yardımcısı olan Andrew Madden, gelişim aşamasında olan bu yakıtların bir gün sıradan yakıtlara göre yüzde 75 oranında daha az karbon emisyon oranına sahip olacağını ifade etti.

YENİ BİR SEÇENEK

Şu anda gelişim aşamasındaki yakıtların Toyota’nın ürettiği otomobillerle tam olarak uyumlu çalıştığı da vurgulandı.

Alternatif yakıt programı başarılı olursa pille çalışan otomobillere karşı önemli bir seçenek doğabilir.

Böylece insanlar söz konusu çevrecilik olduğunda elektrikli otomobiller yerine bu sistemi tercih edebilirler. 

Elektrikli araçlar çevreci yapılarıyla öne çıkmalarına karşın dünyada hâlâ yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik; doğalgaz, kömür ve petrolden elde edilen elektriğe oranla çok azdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM

Exxon Mobil'in daha önce de alglerin dizel yakıta karşı sürdürebilir bir çözüm olması için çalışmalarda bulunduğu biliniyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın da hibrit teknolojisine ve hidrojen yakıt hücreli otomobillere büyük yatırımlar yaptığı biliniyor.

Şirket aynı zamanda alternatif yakıtlar üzerine de çalışmaya devam ediyor.


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