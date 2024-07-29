Türklerin Mısır yatırımları 4 milyar dolara koşuyor, 100 bin kişiye istihdam sağlıyorlar: Sanayici Mısır’a yerleşti

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Türkiye’de artan üretim maliyetleri üreticileri de yurtdışına yönlendiriyor. Özellikle emek yoğun sektörlerin Mısır yatırımları hızlandı. Maliyet baskısı nedeniyle geçen yıllarda sadece ihracat yapmak için Mısır’a giden başta hazırgiyim üreticileri, artık iç piyasa ihtiyacını da Mısır’dan karşılamaya başladı. Türkiye’nin önde gelen hazırgiyim perakendecileri artık Mısır’dan daha fazla alım yapıyor. Şu anda Türk yatırımcıların Mısır’daki yatırım miktarı 3 milyar doları aşarken gelecek iki yılda bu miktarın 4 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı yüzde 21 artışla 1 milyar 646 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin en büyük cari fazla verdiği Afrika’daki ülkelerin başında Mısır geliyor.

Paslanmaz çelik mutfak ürünlerinde eskiden ithalatın yüzde 80’nini Türkiye’den yapan Mısır, şimdi Türkiye’deki ustaları kendi ülkesine götürüp bu alanda da üretime başladı. Üretimle birlikte Mısır’ın Türkiye’deki ithalatı neredeyse yarı yarıya azaldı. Uzmanlara göre gelecek dönemlerde bu alanda Mısır, üretimde Türkiye’nin önüne geçebilir. Birçok alanda Mısır, üretimde Türkiye’ye ciddi bir rakip haline gelecek.

İÇ PİYASAYA DA ÜRETİYOR

Mısır’ın ABD, AB, Güney Amerika ve Afrika ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmaları var. Türk şirketler için Mısır’da üretim yaparak tüm bu pazarlara Türkiye’ye göre çok daha az maliyetlerle üretim yaparak ürün gönderebiliyor. Bu ve maliyet avantajı nedeniyle son yıllarda özellikle Türk girişimleri Mısır’da tekstil hazırgiyim, beyaz eşya, gıda, deri, mutfak eşyaları üretiminde yatırımlarını artırıyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi, 2007 yılında Mısır ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması ile başladı ve şu anda 10 milyar dolar civarında. Gelecek beş yılda bu miktarın ikiye katlanması bekleniyor. Şu anda Mısır’daki tekstil hazırgiyim ihracatının üçte biri Türk yatırımcıların kontrolünde. Gelecek iki yılda ihracatın yarısını Türk yatırımcılar tarafından yapılacağı öngörülüyor.

DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Türk yatırımcıların Mısır’da 100 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek “İlk başlarda Mısır’a gelen yatırımcılar sadece üçüncü ülkelere ihracat için gelmişti. Ama şu anda iç pazar için de üretim yapıyorlar. Mısır’daki 20- 30 büyük Türk yatırım Mısır’daki toplam yatırımın yüzde 86’sını oluşturuyor. Mısır’a gitmek için bizi arayan, fikir almak isteyen de çok yatırımcı var” dedi. Şu anda Mısır’daki Türk yatırımlarının tekstil hazırgiyim, gıda, deri, ve beyaz eşyada yoğunlaştığını anlatan Denizer, “Her sektörde irili ufaklı yatırımlar var. Mısır’ın cazibesi arttı. Türkiye’de üretim pahalılaşınca, yatırımcılar Mısır’a bakıyor. Ama burada da yatırım yapmak zaman alıyor. Gelip bakan var ama ciddi bir yatırımın devreye girmesi iki yılı buluyor” diye konuştu.

İŞSİZLİĞİ ARTIRABİLİR

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Emek yoğun sektörler üretimini Mısır’a kaydırıyor. Bu durum Türkiye içinde işsizliği körüklüyor. Türkiye’de maliyetler arttıkça yatırımcıların Mısır’a gidişi de artacaktır” dedi. Sanayicinin Mısır’a kaçtığını anlatan Fayat, “Üreticiler artık buradan kumaş yollayıp orada üretim yapıyor. Buradaki firmalarımız oradan yoğun şekilde ürün alıyor” diye konuştu.