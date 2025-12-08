TÜRKONFED’den yargı bağımsızlığı,kurumlara güven ve vergi reformu çağrısı: “Artık nefesimiz yetmiyor”

Basınla bir araya gelen Süleyman Sönmez, her ölçekten temsil ettikleri 100 bini aşkın işletmenin durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Sönmez, Türkiye ekonomisinin temel sorununun, üretim gücünü korurken öngörülebilirliği ve finansmana erişimi sağlayamaması olduğunu, özellikle KOBİ’lerin büyük zarar gördüğünü belirtti. Düşük faizli kredi, uzun vade seçeneği, esnek teminat yapısı, yeni finansman modelleri, bölgesel kredi programları talep eden Sönmez, ciro artışlarının büyük ölçüde enflasyondan kaynaklandığını yani reel büyümenin sınırlı olduğunu vurguladı.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Sönmez, günlük nakit akışı yönetiminin dahi zorlaştığını, yatırım iştahının belirsizlik ortamında zayıfladığını ve birçok işletmenin “bekle-gör pozisyonuna” geçtiğini aktararak ekonomiye güven olması için kurumların ve yargı bağımsızlığının, eğitim-istihdam uyumunu güçlendirecek yapısal dönüşümlerin zorunlu olduğunu vurguladı.

Düzeltilmesi gereken bir diğer konunun ise vergi sistemi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Vergi politikaları bir cezalandırma olmamalı; üretim ve istihdamı teşvik eden bir çerçeveye dönüştürülmeli. Ülkemizde vergi tabanı hâlâ dar. Kayıtlı, vergisini düzenli ödeyen işletmeler sistemin yükünü taşıyor. Vergi kültürünü oturtmalı, ‘Af çıkar’ beklentisine kapılmadan ödemeliyiz. Önerimiz, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerindeki payının yüzde 65’lerden beş yıl içinde yüzde 50’nin altına düşürülmesi. Bu, gelir dağılımında adaleti ve kayıtlı ekonomiyi güçlendirir.”

Türkiye’de bölgesel maliyet farklarının büyük olduğunu vurgulayan Sönmez, tek tip asgari ücretin istihdamı zayıflattığını savunarak “bölgesel ücret” uygulamasının daha adil olacağını söyledi. Ayrıca, özellikle deprem riski nedeniyle üretimin Anadolu’ya yayılması için “fabrika yapan TOKİ” modelinin hayata geçirilmesini önerdi.