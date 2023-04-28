TÜRKONFED'den seçim öncesi 'uzlaşma' çağrısı
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), seçim öncesi toplumsal uzlaşma çağrısı yaparak “Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılının kapısını aralarken aydınlık bir geleceği ancak böyle inşa edebiliriz” dedi.
TÜRKONFED’in “Yeni Dönem Yeni Ufuklar” vizyon belgesi ve “Hayalimizdeki Türkiye” manifestosunu paylaşmak için düzenlediği toplantıların dördüncüsü Hakkâri’de yapıldı.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, seçim sürecinde oluşan atmosferi değerlendirdiği konuşmasında siyasi partilere yönelik şiddet eylemleri, siyasetçilerin kimlik ve mezhep üzerinden ötekileştirilmesi gibi aşırılığa kaçan söylemlerin ortak yaşama iradesini zayıflattığını belirtti.
REÇETEDE LİYAKAT VAR
Sönmez, şunları söyledi:
- Demokrasi dört beş yılda bir yapılan seçimlerde çoğunluğun oyunu alanın iktidara gelmesi değildir. Anayasal temel haklara daima riayet edilmelidir.
- Özgürlükçü bir anayasa, gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi, Türkiye’yi bir refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır.
- Sanayi üretiminden üç kat daha fazla artan perakende satışları yaşarken, üretmeden tüketen bir topluma doğru evriliyoruz.
- Her bir yurttaşımızın milli gelirimizden eşit pay aldığı yeni bir yüzyıl hikâyesini hep birlikte yazmalıyız.
- Eğer bölgesel gelir dağılımında eşitliği sağlarsak işte o zaman ülkemizin orta gelir tuzağını aştığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizin sıçraması Hakkâri’nin gelişmesi ile mümkün.
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