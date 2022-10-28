TürkTraktör’ün net karı yüzde 94 arttı

28 Ekim 2022 Cuma, 12:49

TürkTraktör, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 12 bin 535 ihracat adediyle ilk dokuz aylık dönemde geçen senenin yüzde 10 üzerinde satışla rekor kırdı. Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre TürkTraktör, yılın ilk dokuz ayını 1 milyar 612 milyon TL net karla tamamlarken, aynı dönemdeki faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde yüzde 14,2 ve yüzde yüzde 15,2 oldu. Şirketin toplam cirosu 14 milyar 616 milyon TL seviyesine yükselirken, ciroda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 82 ve net karda yüzde 94 artış gerçekleşti.

İhracatta rekorlar kırmaya devam ettiklerini belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Gerçekleştirdiğimiz 12 bin 535 adet ihracat rakamı ile, ilk dokuz aylık dönemler baz alındığında, tüm zamanların rekor seviyesine ulaşıyoruz. Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde yüzde 89’unu tek başına gerçekleştiren bir şirket olarak, tarım sektörüne ve çiftçimize kattığımız değerin yanı sıra ülke ekonomimize de ihracat yoluyla katma değer kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

TürkTraktör’ün 15 yıldır pazarda kesintisiz bir biçimde liderliğini sürdürdüğünü belirten Özüner, “Tarımın ve üreticinin stratejik öneminin anlaşılmaya başlandığı günümüzde, TürkTraktör olarak bu başarılarımızın da üstüne koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimizi daha modern yöntem ve ekipmanlarla, daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım için geleceğe hazırlama sözümüz var. Bu sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İHRACATTA YÜZDE 10’LUK ARTIŞ

TürkTraktör, 2022 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre 31 bin 166 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. Şirket, yurt içi pazarına 19 bin 202 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir artışla 12 bin 535 adede ulaştı ve ihracatta yeni bir rekor kırmış oldu. Öte yandan Eylül sonu TÜİK verilerine göre TürkTraktör’ün New Holland markası pazardaki liderliğini sürdürürken, premium markası CASE IH ise pazarda üçüncü olarak yerini aldı.