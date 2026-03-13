TÜRMOB'tan çağrı: ‘Beyanname imzalama kapsamı genişletilmeli’

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), dün Vakıf Ankara Balo & Kongre Merkezi'nde iftar programı düzenledi. İftarda TÜRMOB Genel Başkanı Hüseyin Yıldız, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEVA Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Halil Çanakçı, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, AKP Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Seydi Gülsoy katıldı.

‘HİÇ ADİL DEĞİL’

TÜRMOB Genel Başkanı Hüseyin Yıldız, mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin yaptığı konuşmada, “Öteden beri ifade ettiğimiz beyanname imzalama kapsamının artık genişletilmesi, Türkiye'de beyannameli sistemin yaygınlaşması hem vergi adaletinin sağlanmasında hem mali disiplinin sağlanmasında önemli olduğunu ve bu konudaki çalışmanın bir an önce en azından tebliğ bazında hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. Yıldız, “E-defter dosyalarının ve e-defter beratlarının gecikmeli yüklenmesi nedeniyle karşılaşılan usulsüzlük cezaları çok ağırdır. En küçüğü 35 bin liradan başlamaktadır. Bir başka konu katılım payı alınması. Biliyorsunuz bu mali verilerin birçoğu meslektaşlarımız tarafından üretiliyor ve bunlar zamanla sisteme yükleniyor ve bizim meslektaşlarımız da vergi beyan ve bildirimlerini verirken bazı bilgileri Maliye Bakanlığı’ndan otomatik olarak indirdiklerinde çektiklerinde sorgulama başına katılım payı ödemek zorunda kalıyorlar. Bu hiç adil değil. Bunun mutlaka kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘USULSÜZLÜK CEZALARI ÇOK AĞIR’

Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yine elektronik ortamda karşıt incelemeler gündemde. Meslektaşlarımızın bu konuda sorunları var. Karşıt incelemeye bir ay içinde cevap vermek gerekiyor. Olur ki tebliğ atlandı, ulaşılamadı hemen özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu da adil değil. Sevgili hazırun meslektaşlarımızın kendi kusurlarının, kasıtlarının olmadığı konularda gerekli dikkat özenin sadece gösterilmemesi nedeniyle karşı karşıya oldukları bu usulsüzlük cezaları çok ağırdır. Bunların bir an önce indirimli bir sisteme bağlanması gerekiyor. Biliyorsunuz arabuluculuk konusu gündeme geldiğinde bu arabuluculuk evet avukatlar da arabuluculuk yapıyor ama bütün dünyada ticari işlemlerde, ticari uyuşmazlıklarda ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğu mali müşavirler de yapabiliyor. Bunun mutlaka mali müşavirlere de tanınması gerektiğini talep ediyoruz. Ve bizim hep öteden beri karşı çıktığımız bir konu Vergi Usul Kanunu 586 nolu tebliğle maalesef esnaf odalarına beyanname ve bildirimleri bildirme, muhasebe yapma yetkisi verildi. Bu gerçekten çağdaş bir beyannameli vergi sistemine, muhasebe sistemine, mali disipline aykırıdır ve gerçekten de her işi ehline vermek lazım. Yine TÜRMOB'un her konuda, özellikle meslekle ilgili mali konularda görüş ve önerilerinin alınmasını istiyoruz.”

‘CHP OLARAK YANINIZDAYIZ’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da “Mali ve finansal dünyamızın bu çok önemli kuruluşunda, kuruluşunun her türlü ihtiyacında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz de yanında olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Mali yaşamdaki disiplinin ve kurallara bağlılığın da hukuktaki disiplin ve kurallara birlikte iç cepheyi kuvvetlendirmenin en temel ön koşulları olduğunu düşünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki önümüzdeki yaşam dilimi bize bunları hem yaratmak hem de bunları paylaşmak konusunda bir tanıklık etme fırsatı versin” dedi. Diğer vekiller de Yıldız’ın anlattığı sorunların çözümlerine yönelik çalışma yapacaklarını, TÜRMOB’u destekleyeceklerini aktardı.

‘GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ’

AKP Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ise, “Genel başkanımız birkaç konuya değindi. Biz de o konu hakkında hem AKP grubumuz hem arkadaşlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu beratların bir ay, 3 ay gönderilme ile alakalı bölümünü biz 6 ayda eklenmesini, ilaveten de verilmesinden sonra ilave bir hafta 5 gün bir ek süre daha verilmesini, akabinde de ceza oranının ona göre de düşürülmesini inşallah bunu hızlı bir şekilde yapacağız, takipteyiz diyoruz” ifadelerini kullandı. Gülsoy, katılım paylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede de “Arkadaşlarla görüştüğümüzde gerçek ve tüzel kişiler diye kanun teklifinde vardı. Biz gerçek kişileri çıkartmıştık orada. Gerçek kişi kimdi? Mali müşavirlerdi. Bu işin muhatabı onlar diye çıkartmıştık ama döndük ki sonra şeyler, programcılar bu işi gerçek kişiye rücu etmeye başlamışlar. İnşallah bununla alakalı da gerekli çalışmayı, görüşmeyi yapıyoruz. Bunu da bir telafi edeceğiz. Bir diğer konu da disiplin cezası ile alakalı mevzu. İnşallah o da gündeme gelecek. Biz geçen aslında berat mevzusunu son çıkarttığımız torba yasada eklemeyi planlıyoruz önergeyle ama birkaç madde olunca bir torbada bunu ele alalım diye öyle bir görüşmemiz oldu. İnşallah bunları en kısa zamanda çözeceğiz” diye konuştu.