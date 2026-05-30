TÜRSAB, randevu bedelinin acil durumlarda 1000 Avro’ya çıktığını açıkladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vize başvurularında mevcut uygulamalar nedeniyle Türklerin henüz vize başvurusuna dahi imkân bulamadan sistemin dışında kaldığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerini yayımladı. Schengen ülkelerine yönelik vize başvuru sayısı 11 milyon 934 bin 106’ya ulaşırken ret oranı yüzde 14.8 hesaplandı. Türkiye ise 1 milyon 268 bin 376 ile Çin’den sonra en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu. Ret oranı ise yüzde 14.6.

9.6 MİLYAR DOLAR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025’te Türkiye’den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe karşın seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı.

Vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirteren Bağlıkaya, şunları anlattı:

“İtalya’ya vize başvurusu yapabilenlerin sayısı yüzde 32.3 geriledi. Fransa’ya başvuru sayısı da yüzde 6’ya yakın azaldı. Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi. Ayrıca sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bunlar 300, 500, hatta acil durumlarda 1000 Avro’ya kadar fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir ‘dur’ denilmeli.” Öte yandan TÜİK’in yıllık verilerine göre Türkiye’nin turizm gideri, 2025’te 2024’e kıyasla yüzde 24 artarak 9.6 milyar doları aştı. Turizm amaçlı olarak yurtdışına giden kişi sayısı yüzde 4.4 artışla 11.9 milyona ulaşırken kişi başına ortalama harcama da yüzde 18.8 artışla 807 dolara çıktı.