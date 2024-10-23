TUSAŞ patlamasından sonra gözler borsaya çevrildi: Yüksek volatilite ve düşüş devam ediyor!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:51

Güncelleme: 23.10.2024 - 18:15

Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından piyasalarda yüksek volatiliteler gözlemleniyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son bir ayda yüzde 12,44 değer kaybetmesinin ardından bugün yüzde 1,33 düşerek 8.740 seviyesine geriledi.

Saldırının piyasa üzerindeki olası etkileri değerlendirilirken belirsizliklerin artmasıyla birlikte borsada dalgalanmalar sürüyor. Ekonomik göstergelerin yanı sıra güvenlik endişeleri, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Piyasalardaki bu dalgalanmanın ne kadar süreceği merak ediliyor.