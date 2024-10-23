TUSAŞ'a terör saldırısı: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!

İletişim Başkanlığı, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

TUSAŞ'a terör saldırısı: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:28

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #İletişim Başkanlığı #terör saldırısı #TUSAŞ #Kahramankazan

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