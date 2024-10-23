TUSAŞ'a terör saldırısı: DEM Parti'den ilk açıklama

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bir açıklama yaptı.

TUSAŞ'a terör saldırısı: DEM Parti'den ilk açıklama
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:32

Ankara'da TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bildirilirken, RTÜK'ten saldırıya ilişkin yayın yasağı geldi. 

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de yaptığı konuşmada terör saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye toplumu barış beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Çok üzgünüz insanlarımız hayatını kaybetti."


Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı

İlgili Haberler

TUSAŞ'a terör saldırısı: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!

TUSAŞ'a terör saldırısı: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!
RTÜK'ten TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı

RTÜK'ten TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı
Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı

Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler