TUSAŞ'a terör saldırısı: DEM Parti'den ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bir açıklama yaptı.
Ankara'da TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bildirilirken, RTÜK'ten saldırıya ilişkin yayın yasağı geldi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de yaptığı konuşmada terör saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye toplumu barış beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Çok üzgünüz insanlarımız hayatını kaybetti."
Etiketler: #TUSAŞ #terör saldırısı
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