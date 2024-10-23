TUSAŞ'a terör saldırısı: DEM Parti'den ilk açıklama

Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 23.10.2024 - 18:15

Ankara'da TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bildirilirken, RTÜK'ten saldırıya ilişkin yayın yasağı geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de yaptığı konuşmada terör saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye toplumu barış beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Çok üzgünüz insanlarımız hayatını kaybetti."