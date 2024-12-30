TÜSİAD: 2025’te enflasyon ve bölgede jeopolitik riskler öncelikli konular olacak... Sıra mali politikada

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Enflasyonda başarı için para politikasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor” dedi.

TÜSİAD: 2025’te enflasyon ve bölgede jeopolitik riskler öncelikli konular olacak... Sıra mali politikada
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, 2025 yılının öncelikli konusunun yine enflasyonla mücadele olacağını belirterek “Dezenflasyon süreci bütüncül politikalarla desteklenmeli” dedi. Turan jeopolitik risklere de dikkat çekti.

Turan, 2024’te Türkiye ekonomisi için öncelikli konuların enflasyonla mücadele, makroekonomik istikrarın ve dengelenmenin sağlanması olduğunu hatırlatarak “Özellikle para politikasında atılan adımlar neticesinde, arzu edilen hızda olmasa da enflasyonun düştüğünü görüyoruz” dedi. Turan’ın görüşleri ve öngörüleri şöyle:

  • Dezenflasyon süreci 2025’te de devam edecek, ancak hedeflenen seviyelere ulaşabilmemiz için bütüncül bir bakış açısıyla hareket ederek para politikasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor.
  • Küresel ekonomide rekabeti belirleyen unsurlar yeşil ve dijital dönüşüm. Giderek gelişen yapay zekâ ve bağlantılı yeni teknolojilerin üretime entegre edilmesi ve verimliliğin artırılması için ciddi bir yarış söz konusu.
  • Bizim de bir yandan ekonomimizdeki acil sorunları çözerken diğer yandan teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapmamız, rekabetin gerisinde kalmamamız için oldukça önemli.

JEOPOLİTİK GERİLİM RİSK

Turan 2025’e girerken Türkiye için en ciddi risklerden birinin geçen yıllarda olduğu gibi bölgesel jeopolitik gerilimler olduğunu da belirterek şunları söyledi:

  • Önümüzdeki yılın bu anlamda geçmişten ayrışmasını, bölgemizde daha huzurlu bir dönemin başlamasını temenni ediyoruz. Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte uygulayabileceği gümrük vergileri de 2025’te küresel ekonomi için en ciddi risklerden biri olarak gösteriliyor.
  • Öte yandan; coğrafi konumu, altyapı yatırımları ve sofistike özel sektörüyle Türkiye, doğru adımları atarak AB gibi ortaklarıyla ekonomik entegrasyonunu derinleştirebilir ve küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirebilirse olası ticaret savaşlarından en avantajlı çıkan ülkelerden biri olabiliriz.

Etiketler: #2025 #Dijital dönüşüm #makroekonomi

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