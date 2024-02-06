TÜSİAD 8 Şubat’taki seçimde Orhan Turan’la devam diyecek: Özilhan’ın yerine Ömer Aras

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Türkiye’nin önemli sanayici ailelerinin kurduğu TÜSİAD’ta başkanlık kadar YİK önemli bir konum. Bugüne kadar genellikle kurucu veya sanayici ailelerden seçilen YİK’te son başkan Anadolu Grubu kurucularından Tuncay Özilhan’dı. Vehbi Koç’la başlayan YİK başkanlığına sırasıyla Nejat Eczacıbaşı, Sakıp Sabancı, Rahmi Koç, Feyyaz Berker, Bülent Eczacıbaşı, Muharrem Kayhan, Mustafa Koç, Erkut Yücaoğlu ve Özilhan seçilmişti. Bu isimlerden sadece Yücaoğlu profesyonel yönetici konumundaydı.

YALÇINDAĞ YERİNE ARAS

Aslında sıralamaya göre Doğan Holding’den Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın bu göreve gelmesi bekleniyordu. Ancak bu karar değişmiş görünüyor. Böylece yıllar sonra YİK başkanı yine bir profesyonel yönetici oluyor. Bankacılık sektörünün duayen isimlerinden Ömer Aras, Finansbank’ın kuruluşundan beri yani 37 yıldır bankayla ilişkili. Hüsnü Özyeğin’in kurduğu Finansbank önce 2005’te Yunan Bankası NBG’ye, ardından 2016 yılında Katarlı QNB’ye satılmıştı.

Nisan 2010’da QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Aras, bu görevini sürdürüyor.

Aras, TÜSİAD’da 2003-2007 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2015’ten beri de YİK başkan yardımcılığı görevine devam ediyor.

TÜSİAD başkanlığı için ise halen başkan olan Orhan Turan’ın görevine devam etmesine ve ikinci dönemini de tamamlamasına karar verildiği belirtiliyor.