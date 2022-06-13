TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç'tan Fed yorumu: 'Fed tarafında enflasyonu hafife alma vardı'

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:16

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bu hafta ABD’de gerçekleşecek merkez bankası toplantısına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Bloomberg HT yayınına katılan Altınsaç, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışını Eylül ayında yapabileceğini belirtti.

"75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI PİYASAYI ŞAŞIRTIR"

Altınsaç sözlerine şöyle devam etti:

Son gelen enflasyon rakamından sonra bu toplantıda da 75 baz puan faiz artırma beklentisi eğilimi olduğunu görüyoruz. Powell için zor bir Çarşamba olacak. Bir taraftan daha agresif bir fiyat politikası tercih edecekse ekonominin resesyona girme ihtimali giderek artıyor. Ama biz bunu muhtemelen 2023 sonunda konuşuyor olacağız. Eğer yumuşak halini sürdürecek olursa yani bu da 50-50 baz puan yapması o zamanda enflasyon beklentileri daha da bozulmaya devam edecek. Aslında 50-50 baz puan giden bir Fed bekliyorduk. Son gelen enflasyondan belki de bekler düşüncesi olmuştu sonra muhtemelen yıl içinde 75 baz puanla gelen bir toplantıda Fed’i görme ihtimalimiz var hatta 75-75 baz puan bekleyen kurumlar da var. Dolayısıyla agresifleşen bir Fed göreceğiz yani bu toplantıda 50-50 baz puan çok net çizildiği için 75 yapar ise ben ihtimal vermiyorum ama piyasayı ciddi anlamda şaşırtmış olur.

"FED'İN AGRESİFLEŞMEK ZORUNDA"

Amerikan ekonomisinin sinmiş vaziyette olduğunu bu sebeple Fed'in agresifleşmek zorunda olduğunun da altını çizen Altınsaç, “Merkez bankası iletişimi anlamında bir miktar daha zorlu bir süreç var. Fed tarafında enflasyonu hafife alma vardı. Dolayısıyla bu imajı da biraz temizleme ihtiyacı var. O yüzden zaten agresifleşiyor. Çünkü hem küresel tarafta arz yönlü fiyat artışları şiddetini sürdürüyor hem de ABD ekonomisi hizmet enflasyonu çok güçlü geldi. ABD ekonomisi sinmiş vaziyette dolayısıyla böyle bir durumda merkez bankalarının vermesi gereken reaksiyon agresifleşmek olmalı aslında 50 -50 baz puanda kendine bağlamış olması bir politika hatasıydı şimdi buradan dönüp 75 baz puana ilerlemesi iki toplantı için zor. Bu hatayı düzeltmek için belki Eylül’de 75 baz puan söz konusu olabilir” dedi.