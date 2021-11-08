TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç: Yüklü bir zam olacağını düşünüyorum
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, "Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum." dedi.
Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti merak etmeye başladı. 2021 yılında enflasyonun yaklaşık yüzde 7 üzerinde 21,56'lık artışla 2.825,90 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücrette 2022 yılı için de tahminler oluşmaya başladı.
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü ücret zammı yapılacağını düşündüğünü söyledi.
Bloomberg HT’ye konuşan Altınsaç, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek oranda zam beklediğini belirtti.
Altınsaç’ın konuyla ilgili öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
“Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.”
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