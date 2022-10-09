TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: 'Gençleri kaybetmeyelim'

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin nitelikli insanları kaybettiğini 2021’de 26 bin yazılımcının yurtdışına gittiğini, Almanya’ya gitmek için 2 bin doktorun müracaatta bulunduğunu vurgulayarak Türkiye’nin en büyük sorununun katma değer olduğunu, bunun için de nitelikli insan kaynağı gerektiğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Capital, Ekonomist ve Start Up tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde konuşan Turan, “İnsana yatırım yapmazsak, bilim ve teknolojiyi önceliklendirmezsek sürdürülebilir büyüme mümkün değil. Hepimizin görevi gençlerin hayallerini gerçekleştireceği iklimi Türkiye’de yaratmak” dedi.

Türk iş dünyasının öngörülebilirlik istediğine dikkat çeken Turan, şu yorumu yaptı: “Bu yıl bankacılıkta 200 regülasyon gelmiş. İnsanlar sabah-akşam bunları anlamaya çalışıyor. İş dünyası olarak öngörülebilir bir ortam ve dünya istiyoruz.”

Türkiye’nin bu yıl enerji ithalatına 103 milyar dolar ödeyeceğini, bu yıl enerji ithalatına 60 milyar dolardan fazladan para harcanacağını vurgulayan Turan, şöyle devam etti: “Enerji ajanslarıyla çalışıp farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Enerji tüketiminin yüzde 20’si ulaştırma, yüzde 75’i konut ve sanayide oluyor. Her ay 9-10 milyar dolar enerji ithalatı için para bulmak zorundayız. Avrupa, ciddi önlemler alıyor.”

PARALAR BETONA GİTTİ

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner de Türkiye’nin lüzumsuz yaptığı pek çok işte çok ileri gittiğini anlatarak şunlara dikkat çekti:

“Paraları betona gömdük. Şimdi insana yatırım zamanı. Kaynakların nereye gittiğini görünce insanın içi acıyor. Almanya, Fransa buraya çok önem veriyor. Yatırım yapmadığımız gibi dışarı kaçırıyoruz. Her yıl Türkiye parlak 50 genci yurtdışına eğitime gönderse geri dönüşü müthiş olur.”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise tarım ve hayvancılıkta uzun vadeli programalar gerektiğine işaret ederek “Tarımda yapılması gereken önemli reformlar var. Birincisi toprak reformu. Parçalı arazi yapısını birleştirmemiz gerekiyor. Tarımda girdi maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Dünyada insana yatırım yaparak fark yaratabiliriz. Kadınların ekonomiye katkısı gelişim için çok önemli” ifadesini kullandı.

GELECEĞİNİZ AB’DE

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, beyin göçünün tümüyle geriye çevrilmesi gerektiğini anlatarak “Gidenlerin çoğunun teknolojiyle bağı var. Teknolojide atılımlar yapılırsa geri dönüş olacaktır” derken eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande zirvenin açılışında yaptığı konuşmada şu konularda uyardı:

“Avrupa’da resesyon ve enerji kıtlığı riski ciddi. Dünyadaki gelişmeler Türkiye’nin geleceğinin Avrupa’da olduğunu gösteriyor.”

‘MERKEZ BANKASI İŞİNİ İYİ YAPMALI’