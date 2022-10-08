Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde hukuk, güven ve hesap verilebilirlik vurgusu yapıldı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından Sapanca’da düzenlenen zirvede konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Türkiye’de öngörülebilirlik sorunu olduğunu vurgulayarak sütten ve tarım ürünlerinden örnek vererek malın alınacağı gün destekleme ve fiyat açıklanması yüzünden işin kumara döndüğünü söyledi.

“Çözümleri tartışıyor olmamız lazım. Çözüm değil problemler büyüyor” diyen Yılmaz, şunları söyledi:

“Bugün süt sorunu en büyük sorun. Hayvanlar kesiliyor, fiyat düşsün mü artsın mı konuşuluyor. Tedarik sorunu yüzünden Avrupa’da fiyatlar cazip hale gelmişti. Tereyağı ve süt tozu ihracatını yasakladık. Çünkü fiyat içeride artar diye. Şimdi elinizde mal olsa da satamazsınız çünkü Avrupa’nın fiyatları bizden aşağı geldi. O fırsatı kaçırdık. Türkiye’de köylülük ile çiftçilik karıştırılıyor.”

Yılmaz, Türkiye’de istikrar ve önünü görme sorunu olduğunu vurgulayarak “Bu yılın başında süt destekleme primi 20 kuruşla başladı. Şimdi 50 kuruş oldu. İki yıllık yatırımımız var. Nasıl göreceğiz önümüzü? Nasıl yatırım yapacağız? Gelecek için yatırım ortamına ihtiyacımız var. İstikrar şart” diye konuştu.

GÜVEN YOKSA YATIRIM GELMEZ

Kale Grubu ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay da yatırımlar için kurumsal altyapının oluşturması gerektiğini belirterek, “Ancak bunun içine mutlaka hukuku, güveni ve hesap verilebilirliği de koymak yazım. Yoksa buraya yatırım çekemeyiz. Biz iş dünyası olarak tabii ki bu anlamda zorlanıyoruz” dedi.

Okyay, enerjinin üretim maliyetindeki oranının eskiden yüze 25-28 civarında olduğuna işaret ederek “Son zamlarla bu oran yüzde 65’lere geldi. Bu yönetilebilir değil. Bu maliyetlerin artması AB’li rakiplerin rakamlarına yaklaştık. Avantajlı olduğumuz konular erozyona uğradı. En büyük problem artık enflasyon. Dünya artık daha pahalı bir dünya olacak. Öngörülebilirliği sağladığımız sürece iş dünyası daha rahat karar verebilir” diye konuştu.

ARABAYI SAĞA ÇEKİYORSUNUZ

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, “Bize ne kadar pürüssüz bir alan yaratırsa o kadar iyi iş yaparız. Gittiğiniz yol virajlı ise bir de sis varsa yavaşlıyorsunuz, eğer kar da varsa arabayı sağa çekiyorsunuz. Burada iş dünyasının yapabileceği işler var, devletin yapabileceği işler var. Öngörülebilirliğinin sağlanması gerekiyor” dedi.

Tekfen Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır, Türkiye’nin daha katma değerili yatırımlar yapması gerektiğine dikkat çekerek “Eğitimi gençlerin muazzam yurtdışına kaçışı var. En büyük tehlike bu” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise ekonomi modelini övdüğü konuşmasında Türkiye’deki yüksek enflasyon sorununu kabul ederek “Enflasyonun büyük bir sorun olmadığını iddia eden mi var?” dedi.