TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Türkiye’nin 2K problemi var
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin "2K" problemi bulunduğunu, bu sorunların katma değer ve kapasite kullanım oranı olduğunu söyledi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin “2K” problemi bulunduğunu, bu sorunların katma değer ve kapasite kullanım oranı olduğunu söyledi.
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar” oturumunda konuşan Turan, "İnsani gelişme ve etkinleşmeye yatırım yapmazsak, bilimi, teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmezsek, ekonomiden demokrasiye kadar her alanda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları yerleştirmezsek, sürdürülebilir büyümeyi Türkiye’nin sağlama şansı yok. Onun için de bilime, insana, kurumlara yatırım yapıp, iş dünyasının önünü açmamız gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.
Gençlerin hayallerini hayata geçireceği iklimi Türkiye’de oluşturmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Turan, “Nitelikli insanları çekmeliyiz ki katma değer üretip bununla da ihracat birim fiyatlarımızı veya Türkiye’nin katma değerli ihracatını sağlayalım. Bütün derdimiz ülkenin rekabet gücünü artırmak. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, "Yeşil dönüşüm gibi, dijital dönüşüm gibi enerji verimliği, iklim felaketi, sürdürülebilirlik gibi konularda iş dünyasına referans ve bilgi kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkenin her yanında üyelerimiz. Yerel ve uluslararası ağlarımızla da bunları güçlendirmeye çalışıyoruz. Güçlü bir hukuk devleti; güçlü demokrasi, toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşamın temeli. Bu anlamda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemli olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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