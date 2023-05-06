TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: 'Ortak umutları tartışalım'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:30

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki kongrelerden esinlenerek bir tartışma platformu kurdu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, çıkan sonuçları, 100. yıl kutlamasında manifesto ile duyuracaklarını söyledi.

Önceki gün Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret eden Turan, TÜSİAD’ın bir düşünce kuruluşuna evrildiğini belirterek “TÜSİAD artık sadece 500 büyük şirketin sözcülüğünü yapmıyor. Tüm iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten, yol gösteren bir kuruluşuz. Geçen yıl 5-6 kente gittim. Hoşgörünün merkezi Mardin’den başladım. Toplumun daha farklı kesimlerine dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

Turan, ikinci yüzyıla yönelik çalışmalara başladıklarını da belirterek şu noktalara dikkat çekti:

İlk yüzyılında çok önemli birikimlerimiz oluştu. İkinci yüzyılımızda ortak geleceğimizi kurgularken cevap bulmamız gereken önemli sorular şunlar: Cumhuriyet ve demokrasiyi birlikte nasıl güçlendireceğiz? Refahı artırırken bölüşümü daha adil nasıl yaparız? Küresel dönüşümlerde, ulusal stratejimizi nasıl konumlandıracağız? Çevreyi koruyan bir kalkınma nasıl olmalı?





Bu sorulara yanıt aramak üzere, bu konuların uzmanları ve paydaşlarını çeşitli illerde bir araya getirdiğimiz tartışma platformu başlattık. Cumhuriyetin kurucu unsurlarından olan yerel kongrelerden ilham aldık. Bu çalışma ile, Cumhuriyetin, toplumun tüm vatandaşlarının eşit katılımı üzerine kurulu olduğunu hatırlayarak ve hatırlatarak, “Şimdi söylemek değil, söyleşmek zamanı” diyoruz.





İkinci yüzyıl idealinde tüm bu meselelerde hangi inançtan, hangi etnik kimlikten, hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi toplumsal gruptan olursak olalım birbirimizi dinleyerek, anlayarak, müzakere ederek her kesimin umut ve hayallerini içeren ortak bir geleceği tartışalım istiyoruz.

EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tartışma platformuna katılan katılımcıların görüşlerinden süzülen çıktıları derleyerek gelecek ekim ayında bir konferansla kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Tuncay Mollaveisoğlu, Turhan’a ziyaretinde kitap hediye etti.

Fotoğraflar: Vedat Arık