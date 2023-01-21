TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan uyarı: Ekonomi politikaları gözden geçirilmeli

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 04:32

Türkiye ağır bir ekonomik tabloyla seçimlere doğru giderken, seçim sonrası iktidar değişse de değişmese de normalleşme zor görünüyor.

2023 için uygulanan politikaların maliyetinin büyümede görüleceğini kaydeden ekonomistler enflasyonun yüzde 30’da katılaştığına dikkat çekerek Türkiye’nin normalleşme sürecinin en az iki yılı bulacağını öngörüyor.

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu’nun düzenlediği “2023 Yılında Türkiye Ekonomisi” toplantısında öne çıkan görüşler şöyle:

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, seçim sonrasıyla öncesi arasındaki ekonomik koşulların ve politikaların farklılaşması olası. Dünya ekonomisindeki zayıf büyüme performansının 2023 yılından sonra da devam etmesine hazırlıklı olmamız gerekiyor.

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok: Türkiye enflasyonu kontrol edemeyecek ve enflasyon yüzde 40’larda yapışkan kalacak. Çiftli bir senaryo mümkün. İktidar değişikliği olsa dahi hiçbir şeyin fiyatı gerçeği yansıtmadığı için normalleşmeye doğru giderken çok ciddi fiyat dalgalanmaları görme ihtimalimiz var.

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara: Türkiye gibi faizi yanlış bir yere koyup varlık fiyatlarını darmadağın eden başka bir ülke yok. Bu yıl Türkiye’nin yüzde 3’ün üzerinde büyümesi çok zor. Tek motorla (iç talep kaynaklı) büyüdüğümüz için büyümede bir yavaşlama olacak. Seçimden sonra kim gelirse gelsin bunun bedelini ödeyecek. Kim gelirse gelsin 2023 enflasyonu yüzde 30’un altını görmeyecek.

Prof. Dr. Cevdet Akçay: Türkiye’de fiyat kaosu var. Hiçbir TL cinsi finansal varlığın fiyatı doğru değil. Muhtemelen 1-1.5 sene içinde kırmakta zorlandığımız enflasyonun rejim düzeyi yüzde 30’lara gelecek. Bunun vebali çok büyük. İki sene Türkiye’nin durumu sıkıntılı. Zorluktan kaçış yok.