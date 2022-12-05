TÜSİAD ve TÜRKONFED’in eski başkanları isyan etti: 'Ses yükseltme zamanı'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

İş dünyasının önemli bir kesimini temsil eden TÜSİAD ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) eski başkanları, iş dünyasını demokrasi ve cumhuriyet değerlerini korumak için ses yükseltmeye çağırdı. Eski başkanlar hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına dikkat çekerken “Eğer bağırmazsanız kaybedeceğimiz çok değer var” dedi.

Adana’da TÜRKONFED tarafından düzenlenen 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nin “Başkanlar Konseyi”nde bir araya gelen başkanlar hayallerindeki Türkiye’yi anlattı. Başkanların konuşmalarından bazı başlıklar şöyle:

CANIMIZA TAK ETTİ

- TÜSİAD (2017-2018) Başkanı Erol Bilecik: 2018 genel kurulumuzda isim değişikliğini yaparken çok heyecanlandık. Maalesef diyeceğim ama o dönemde parlamenter düzenden başkanlık düzenine geçildi. İnşallah güzel günler gelecek. Göçlerden başlayıp iklim değişikliğine kadar yaşanan felaketlerin olumsuzluklara ister STK üyesi olun ister iş insanı olun hiçbir insanın uyurgezer şekilde bakmadan, görmeden devam etme lüksü kalmadı. Hepimizin hayalinde gelişmiş saygın ve çevreci bir Türkiye var. Laf gemisiyle tekne yürümüyor. Her şeyden önce hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığına ihtiyaç var. Gençlerin durumu eğitim konusu canımıza tak edecek noktaya geldi. En fazla değişen sistem eğitim, en fazla Milli Eğitim bakanı değişiyor. Artık bir çıkış olması gerekiyor.

DİK DURAN HEDEFE ULAŞIR

- TÜSİAD (2015-2016) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes: 2015-2016’da TÜSİAD başkanlığım döneminde kaç tane hükümetle çalıştım, bir başbakan görevden alındı, darbe oldu. Ama TÜSİAD dimdik ayakta durdu. Çünkü TÜSİAD hiçbir zaman bağımsızlığını bozmadı. Bağımsızlık finansal olarak bağımsızlıktan başlıyor. Dik duran ülkesini seven insanlardan oluşan her sivil toplum örgütü hedefine ulaşır. Geleceği düşünürken gençliğin ne istediğini dikkate almak lazım. Psikolojisi bozulmuş bir toplumuz. Kaybettiğimiz bazı değerleri almak için motive olmalıyız.

STK’LERİ ANLATMALIYIZ

- TÜRKONFED (2007-2011) Başkanı Celal Beysel: Sivil toplum kuruluşlarının ne olduğunu medyaya, topluma anlatamadığımız sürece orta demokrasi tuzağından kurtulamayacağız. Gönüllü STK’ler üyelerinin kurumsal sesidir. Mesela ticaret ve sanayi odaları, barolar gibi zorunlu üyeliklerin olduğu yerler sivil toplum kuruluşu değildir.

- SEDEFED Onursal Başkanı ve TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sefa Targıt: Yandaş olmakla arkadaş olmak arasında çok fark var. Arkada durmak önemli yanında durmak değil. Çözüm süreci döneminde aldık asayı elimize Anadolu’ya çıktık, 1000 şirketle görüştük. Biz elimizden geleni yaptık başka sebeplerle kadük oldu.

"DOĞRU BİLDİĞİNİZ ŞEYİ SÖYLEYİN"

- TÜRKONFED (2013-2015) Başkanı Süleyman Onatça: Bazı tecrübeler kolay kolay elde edilmiyor aynen Cumhuriyet gibi. Türkiye çok krizler yaşadı ama bu krizlerin üstesinden geldik, para kazanabilirsiniz kaybedebilirsiniz de ama bazı ilkeler vardır ki o ilkelerden asla vazgeçmemek lazım. Sesimizi çıkarmalıyız. İş dünyası sesini çıkarmalı. Eğer bağırmazsanız eğer istemezseniz sadece diplomasi ve hükümet tuttuğunu koparıyor dediğiniz müddetçe kaybedeceğimiz çok değer vardır. Kaybedeceğiniz o değer Cumhuriyet değeridir ve bir daha asla kazanamazsınız. Doğru bildiğiniz şeyi söylemekten asla kaçınmayın.