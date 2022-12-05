Ekonomide geçtiğimiz hafta nasıl geçti?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Asgari ücret maratonu başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede asgari ücret ve EYT meseleleri ele alındı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİMDE YÜZDE 422 ARTTI



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracat artışındaki yavaşlama dikkat çekti. 10 aylık açık 91 milyar doları aştı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DARALMA



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. çeyreğe ilişkin milli gelir istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 0,1 daralırken yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdü. Böylece ekonomi 9 çeyrek sonra daraldı.

AB, RUS PETROLÜNE TAVAN FİYATTA ANLAŞTI

Son günlerde petrol piyasasının yakından izlediği Rus petrolüne fiyat tavanı konusunda AB içinde anlaşma sağlandı.AB ülkeleri Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulanmasını kararlaştırdı. Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak.